Как выглядеть моложе без макияжа
Стоит всего лишь знать несколько секретов красоты, сообщает сайт Наша мама.
Пейте воду
Это универсальный совет по уходу за кожей. Вода увлажняет кожу, очищает от токсинов и улучшает обмен веществ – то есть делает все, что необходимо для омоложения кожи. Ежедневно рекомендуется выпивать по несколько стаканов чистой воды.
Не забывайте про антиоксиданты
Свободные радикалы в организме могут привести к повреждению клеток. Как результат – морщины, дряблость кожи и низкое выработку коллагена. Побороться с опасными свободными радикалами могут антиоксиданты, содержащиеся в зеленых листовых овощах, оливковом масле, чернике, винограде, клюкве. Включите эти продукты в свой ежедневный рацион, и положительные изменения в вашей внешности не заставят себя ждать.
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Пользуйтесь скрабами
Нежный пилинг один или два раза в неделю делает кожу более гладкой и помогает увеличить естественную выработку коллагена организмом. Также благодаря пилингу увлажняющие и антивозрастные кремы проникают глубже и работают более эффективно. Важно: ни в коем случае не делайте резкий химический пилинг, вместо этого используйте нежные скрабы.
Забудьте про кофеин и алкоголь
Чашка кофе или бокал вина никак не могут нам навредить, но не забывайте, что употреблять эти продукты стоит в умеренных количествах. Кофеин и алкоголь являются диуретиками, а это значит, что они способствуют удалению влаги из организма. Это, в свою очередь, пагубно сказывается на состоянии кожи. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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