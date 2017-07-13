Как выглядеть моложе без макияжа

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Стоит всего лишь знать несколько секретов красоты, сообщает сайт Наша мама.

Больше отдыхайте
Недостаток сна провоцирует появление мешков и темных кругов под глазами, а также повышает уровень кортизола, через который уменьшается выработка коллагена. Именно через это кожа преждевременно стареет, становясь дряблой и морщинистой. Не относитесь к ночному сну легкомысленно, ведь ваш организм нуждается в нем, как ни в чем другом.

Пейте воду
Это универсальный совет по уходу за кожей. Вода увлажняет кожу, очищает от токсинов и улучшает обмен веществ – то есть делает все, что необходимо для омоложения кожи. Ежедневно рекомендуется выпивать по несколько стаканов чистой воды.

Не забывайте про антиоксиданты
Свободные радикалы в организме могут привести к повреждению клеток. Как результат – морщины, дряблость кожи и низкое выработку коллагена. Побороться с опасными свободными радикалами могут антиоксиданты, содержащиеся в зеленых листовых овощах, оливковом масле, чернике, винограде, клюкве. Включите эти продукты в свой ежедневный рацион, и положительные изменения в вашей внешности не заставят себя ждать.

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Пользуйтесь скрабами
Нежный пилинг один или два раза в неделю делает кожу более гладкой и помогает увеличить естественную выработку коллагена организмом. Также благодаря пилингу увлажняющие и антивозрастные кремы проникают глубже и работают более эффективно. Важно: ни в коем случае не делайте резкий химический пилинг, вместо этого используйте нежные скрабы.

Забудьте про кофеин и алкоголь
Чашка кофе или бокал вина никак не могут нам навредить, но не забывайте, что употреблять эти продукты стоит в умеренных количествах. Кофеин и алкоголь являются диуретиками, а это значит, что они способствуют удалению влаги из организма. Это, в свою очередь, пагубно сказывается на состоянии кожи. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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