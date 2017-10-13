Как выглядит конкурс красоты в Кении среди девушек plus-size
13.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-13 13:58
Как выглядит конкурс красоты в Кении среди девушек plus-size
Конкурсы красоты всегда привлекают внимание среди девушек и парней, но в Кении это событие выглядит не совсем так, как в мире.
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В Найроби посоревноваться за звание самой красивой вышли на подиум девушки plus-size, передает Rus.Media. Представительницы прекрасного пола с пышными формами не стеснялись купальников и обтягивающих платьев, показывая, что каждая особенно красива. Как вам такой конкурс?