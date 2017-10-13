Как выглядит «Лебединое озеро» в Японии (видео)

despravda | 13.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-13 21:32

Как выглядит «Лебединое озеро» в Японии (видео)
Главное не упадите от смеха со стула!

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Японцы — удивительная нация, передает Rus.Media. Их смекалка безгранична! Они придумали конфеты с запахом мяса, печенья со вкусом васаби, зонтики для обуви и многое другое.

Большинство изобретений нам не понятно, зачем вообще они так ухищряются, чтобы удивить потребителя?

Однако у них бывают довольно интересные подходы ко всем привычным вещам.

Всем известный балет «Лебединое озеро», многие даже наблюдали воочию.

Теперь отдохните от давно знакомого танца и оцените японскую интерпретацию этого балета. Очень нестандартно японские балерины подошли к исполнению танца.

Главное не упадите от смеха со стула.

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