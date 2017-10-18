Как выглядят идеальные женские лица
2017-10-17 23:06
Как выглядят идеальные женские лица
В спорах о идеальное женское лицо вряд ли можно достичь единства.
Однако доктору де Сильва это удалось, пока он выяснял, какая форма лица знаменитостей признана самой желанной женщинами , передает Rus.Media .
Кому-то по душе высокие скулы, кому – то- нежный овал лица. В ходе опроса выяснилось, что барышни предпочитают модные сегодня чуть вытянутые лица с выраженными скулами и пухлыми губами. Немного агрессивный тип – тот самый, с высокими скулами, энергичный и активный.
Такой, как у Меган Фокс. Ради этого современного стандарта красоты дамы готовы перенести не одну пластическую операцию…
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Следующая по популярности форма облицця – овальная, как у певицы Рианны. Высота ее лица примерно в полтора раза больше ширины.
Третьим в списке желаемых форм идет лицо в форме сердца. Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун – идеальные примеры этого типа с широким лбом и скулами, но с узким подбородком.
Представительницами квадратной формы являются Анджелина Джоли и Кира Найтли. У них нижняя часть лица практически такой же ширины, как и лоб.