Как выглядела первая леди США, когда снималась для взрослых журналов
2017-10-13 20:23
Как выглядела первая леди США, когда снималась для взрослых журналов
Редкие фото Мелании Трамп.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Имя Мелании Трамп было известно широкой общественности задолго до победы ее мужа в президентской гонке, передает Rus.Media.
Модель со словенскими корнями успела построить успешную профессиональную карьеру и выйти замуж за одного из богатейших людей мира еще в 2005 году.
Естественно, что путь к славе и успеху для простой девушки из глубинки Словении был тернист. В сложные периоды ей приходилось делать тяжелый выбор, преодолевая жизненные невзгоды.
Мелания поступила в университет Любляны, однако бросила учебу уже после первого курса, сделав выбор в пользу карьеры модели. Вскоре 16-летняя девушка вовсю позировала на подиумах Милана и Парижа.
В 1998 году Мелания уже была успешной и уверенной моделью, однако знакомство и дальнейшее тесное общение с миллиардером и медийной фигурой Дональдом Трампом дало девушке новый толчок к популярности. Ее снимки стали печататься в самых престижных на тот момент глянцевых изданиях.
Когда Мелания Трамп в январе 2017 года стала первой леди США, многие припомнили ей ряд неприятных фактов, которые жена мультимиллиардера с радостью бы вычеркнула из биографии.
Ранее мы уже публиковали статью о трансформации стиля Мелании Трамп на пути к титулу первой леди США. А о чем жалеет ли она сейчас?
Сводный брат в Словении
Денис Цигельняк старше Мелании на 4 года. Работает электриком в словенском городке Храстник. Долгое время он не давал о себе знать, но после президентских выборов в США публично поздравил сводную сестру с победой мужа.
Сейчас же Денис вовсю раздает интервью европейской прессе, мечтая увидеться с Меланьей вживую.
Разговорчивый первый мужчина
О любовных делах красотки до Дональда Трампа не было известно абсолютно ничего. Но недавно разоткровенничался с журналистами бывший парень Меланку. Юрий Зорчиш, который сейчас живет все там же в Словении, рассказал, что был первым мужчиной в ее жизни, а также косвенно подтвердил, что его бывшая возлюбленная делала пластические операции.
Эротическое ток-шоу
Впервые Дональд Трамп признался в любви Меланку в эфире ток-шоу со скандальным радиоведущим Говардом Стерном. Несомненно, именно признание было нежным и незабываемым для девушки. Однако затем Говард начал расспрашивать саму Меланью о подробностях ее сексуальной жизни. О своих тогдашних откровениях ей вряд ли приятно вспоминать.
Пластические операции
Жена Трампа неоднократно заявляла, что никогда не делала пластику и планирует стареть с достоинством. Однако специалисты утверждают, что экс-модель как минимум делала увеличение груди, подтяжку лица и ринопластику.
Разница в возрасте с мужем
Дональд Трамп старше своей жены на 24 года. Кстати, первенец президента младше Мелании всего на семь лет.
Обнаженные фото
Кроме съемок для престижных журналов вроде Vogue и Elle, Мелания снималась обнаженной для мужских изданий Max (в 1996 году) и GQ (в 2000 году).
Сам Дональд Трамп защищает любимую: «Моя жена чертовски привлекательна, а демонстрировать перед камерой свои прелести – часть работы модели».
Одни называют Меланью Трамп самой сексуальной первой леди США. Другие считают ее такой же элегантной и стильной, как сама Жаклин Кеннеди.