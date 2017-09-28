Как выглядела Иванка Трамп до пластических операций
28.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 12:38
Как выглядела Иванка Трамп до пластических операций
Девушка сильно изменилась.
Американская бизнесвумен, фотомодель и писательница Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, является очень успешной женщиной. До своих 35 лет Иванка успела зарекомендовать себя в качестве фотомодели, писательницы и, конечно же, бизнесвумен, передает Rus.Media.
Мать троих детей имеет эталонную семью, о которых нередко пишут журналы, а саму Ванечка считают одной из самых модных и красивых женщин мира. Что касается красоты, то здесь есть заслуги не только природы, но и пластических хирургов. Далее предлагаем взглянуть на то, как выглядела Иванка Трамп до операций.