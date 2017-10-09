Как выбрать зимние шины для автомобиля
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2017-10-09 11:39
Как выбрать зимние шины для автомобиля
Насколько уверенно будет держаться автомобиль на заснеженной дороге или при гололеде во многом будет зависеть от зимних шин.
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Зима всегда приходит неожиданно со своими сюрпризами– это не только снег и мороз, передает Rus.Media. Это еще и извечная суматоха – подготовка автомобиля к неблагоприятному времени года.
Насколько уверенно будет держаться автомобиль на заснеженной дороге или при гололеде во многом будет зависеть от зимних шин. Конечно, можно всю зиму проездить и на летней резине, но при этом рискуя и собственной машиной, и создавая опасность для других участников дорожного движения. В то же время различные модели зимних шин совершенно по-разному ведут себя в тех или иных условиях.
Какие выбрать зимние шины?
Определиться, остановить свой выбор на конкретном комплекте зимних шин довольно непросто. Зачастую, чтобы понять, что лучше будет для вас и вашего автомобиля, приходится опираться на многолетний опыт и покупать продукцию, которая уже зарекомендовала себя. Тем более, что выбор зимних шин зависит от погодных условий, преобладающих в вашем регионе. Поэтому однозначно сказать, что какие-то одни зимние шины лучше других нельзя. Но все же какие-то общие рекомендации по выбору зимней обуви для вашего авто сделать можно.
Шипованная или нешипованная (фрикционная)
По поводу того, шипованную или нешипованную резину брать на зиму, ответ неоднозначен. С теоретической точки зрения шипы должны обеспечивать более высокий коэффициент сцепления колес с дорогой, что особенно важно в гололед. Но иногда нешипованная зимняя резина ведет себя на скользкой дороге на порядок лучше шипованных моделей покрышек. В чем же дело?
Поведение автомобиля на дороге зависит не только от наличия или отсутствия шипов. Определяющими факторами также являются химический состав резины, рисунок протектора. Давайте попробуем разобраться, что же будет лучше в конкретных условиях?
В условиях гололеда или накатанного снега с помощью шипов достигается увеличение коэффициента сцепления зимних шин с дорогой.
Существует два варианта: либо вы сразу приобретаете шипованные зимние шины, либо производите ошиповку обычной зимней резины. Понятно, что чем больше будет шипов на шине, тем лучше будет вести себя машина (сократится тормозной путь, снизится вероятность пробуксовки). А для большей эффективности шипы должны располагаться не на одной линии, а хаотично разбросаны по поверхности шины. Только помните, что ошиповать можно не каждую шину – уточняйте этот вопрос с продавцом.
При езде по глубокому снегу на управляемость автомобиля влияет не только наличие шипов, но и рисунок протектора зимней резины. Как правило, наиболее эффективны оказываются зимние шины с множеством прямоугольных шашечек, расположенных в шахматном порядке. Важна также и глубина рисунка – у большинства моделей этот параметр составляет от 9 до 10 мм. На сцепление с дорогой влияет и наличие мелких полосок (ламелій) на протекторе шины. За счет них и шипованные, и нешипованные зимние шины лучше держатся за дорогу.
На ваших дорогах большую часть зимы лежит мокрый снег или он даже вовсе отсутствует, тогда надо задуматься о покупке нешипованных зимних шин. Во-первых, шипованные шины будут малоэффективны при разгоне и торможении на асфальтовой дороге. Во-вторых, из-за шипов уменьшается пятно контакта колеса с дорогой, что приводит к уменьшению коэффициента сцепления и, как следствие, ухудшению управляемости автомобилем. В-третьих, при езде по асфальту шипованные зимние шины будут служить дополнительным источником шума.
На что же обратить внимание при выборе нешипованных зимних шин? На мокром снегу лучшее поведение автомобиля обеспечивает резина с направленным рисунком протектора, который способствует отводу слякоти из-под колес. Рисунок таких зимних шин схож с летними дождевыми, в которых строение протектора напоминает елочку.
Общие рекомендации как выбрать зимние шины
Зимние шины в среднем служат 2-4 сезона. Когда они истираются – глубина протектора становится меньше 4 мм – приходит пора их замены.
Состав резиновой смеси для зимних шин подбирается таким образом, что колесо как бы «прилипает» к скользкому покрытию. Поэтому для езды в заснеженных условиях или при гололеде больше подходят более мягкие зимние шины. На асфальтовом покрытии в зимнее время мягкие шины будут также эффективны, но быстрее изнашиваются – нужна более твердая резина. На ощупь этот фактор определить тяжело, но что-то конкретное может посоветовать продавец (на основании отзывов покупателей).
Более эффективными зачастую оказываются зимние шины с ассиметричным рисунком протектора. При этом, например, наружная часть шины отвечает за движение по асфальтному покрытию, внутренняя – по заснеженному. Нужно, только правильно устанавливать такие шины согласно нанесенной на них маркировкой.
Размер зимних шин
Размеры зимних шин (впрочем как и летних) стоит выбирать из тех, что рекомендованы автопроизводителем.Если брать намного больше по ширине, то место контакта колеса с дорогой, естественно, увеличится. Но при этом масса автомобиля распределится таким образом, что сцепление шины с поверхностью дороги уменьшится.
Если уже не оказалось необходимого размера, то лучше выбрать немногим меньшую по ширине модель зимних шин, но при этом большую по высоте профиля.
Эксплуатация зимних шин
Многие «обувают» свой автомобиль в зимние шины только после выпадения первого снега и появления гололеда на дорогах. Это зачастую становится причиной увеличения количества аварий в начале зимы. В общем случае рекомендуется менять резину на зимнюю уже при температуре 7°С.
Причем зимние шины как шипованные, так и нешипованные требуют бережной эксплуатации на первых нескольких сотнях километров.
Обкатку без резких торможений, с плавными разгонами и аккуратными вхождением в повороты рекомендуется для того, чтобы шины сохранили свои свойства на долгое время. Особенно это повлияет на то, сколько продержатся шипы в резине.
Многих интересует, можно ли поставить зимнюю резину только на ведущие колеса, и таким образом сэкономить. Такое решение повлияет на поведение машины, но не всегда лучшим образом. Естественно, при начале движения с места будет ощущаться заметное изменение в положительную сторону, но в поведении автомобиля на дороге могут возникнуть несколько неприятных моментов.
Например, на заднеприводных автомобилях при торможении масса переносится на передние колеса, в итоге, получается польза от зимней резины на задних колесах невелика. Или при входе в поворот автомобиль с задним приводом с шипованной резиной только задних колесах на обледенелой дороге будет также плохо слушаться руля. И такой проблемы не лишены и переднеприводные автомобили. Зимние шины только на передних колесах позволят быстрее трогаться
Но при торможении и даже при сбрасывании скорости задние колеса пойдут юзом. Поэтому если покупать, то уже полный комплект зимней резины. Конечно, если придерживаться спокойного темпа езды, то в принципе вы можете и не почувствовать разницы. Но в неожиданных ситуациях (экстренном торможении, заносе) ваш автомобиль будет более уверенно держаться на дороге при комплектации одинаковой зимней резиной. И тем легче вам будет им управлять.
Если вы купите шипованную зимнюю резину, но из-за изменчивой погоды придется «выгнать» авто на асфальт, то придется ездить более аккуратно. Резкий старт и экстренное торможение недопустимы, если не хотите за один раз растерять все шипы. Также не забывайте наклеивать на свой автомобиль знак «Ш» – остальные водители будут иметь в виду, что у вас будет короче тормозной путь, и, соответственно, будут держать большую дистанцию.