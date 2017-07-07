Как выбрать правильную обувь для малыша
Несколько советов, чтобы выбрать действительно качественную обувь для ребенка, Сообщает сайт Наша мама.
На что обращать внимание при выборе обуви для малыша?
Если вы не знаете, как выбрать обувь для малыша, начните осмотр модели с подошвы. Она должна быть гибкой и тонкой. Обязательно согните ботиночек, чтобы проверить жесткость подошвы. Чем жестче она будет, тем больше вероятность того, что малыш будет падать. Не менее важным является супинатор. Эта подушечка небольшого размера способствует формированию естественного изгиба стопы.
А как насчет материала детской обуви?
Предпочтение стоит отдавать моделям из натуральных материалов. А вот ботиночки для улицы лучше покупать из кожи. В такой обуви ножка будет дышать, да и риск столкнуться с аллергическими реакциями от контакта с синтетикой равна нулю.
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Внутри детского башмачка обязательно должна быть мягкая стелька, которая вынимается. При необходимости ее можно будет заменить на стельку с супинатором. При покупке обуви обратите внимание на наличие небольшого каблучка. Он необходим ребенку для того, чтобы во время ходьбы не заваливаться назад. Кроме этого, эксперты советуют покупать ребенку исключительно новую обувь. Ведь башмачки старшего брата или сестры уже считаются деформированными – их жесткость уменьшилась, а значит стопы ребенка будут находиться в неправильном положении. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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