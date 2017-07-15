Как выбрать полезное мороженое для ребенка
Советы, которые помогут вам избрать полезное мороженое, сообщает сайт Наша мама.
У мороженого есть 3 стандарты:
ДСТУ 4733: 2007 – это ГОСТ для молочного, сливочного и пломбира. Само наличие десерта состоит из натурального молочного сырья, а также натуральных наполнителей: ягод, фруктов, орехов и джема. Это мороженое считается самым дорогим. Мороженое с таким стандартом лучший продукт для детей.
ДСТУ 4734: 2007 – это стандарт для фруктово-ягодного мороженого. В его составе тоже присутствует натуральное сырье и сахарный сироп. В этом Гости допускаются добавки, а именно – натуральные или идентичные красители и ароматизаторы. Детям такое мороженое тоже можно, так как содержание в нем добавок очень мизерная.
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ДСТУ 4735: 2007 – это продукт со смешанным составом. Данный ГОСТ содержит растительные жиры, искусственные наполнители и красители. Вот такое мороженое диетологи не рекомендуют давать детям, потому что кроме нарушений обмена веществ такие лакомства ничего не только детскому, но и взрослому организму не даст.
Кстати, вы знаете, что мороженое – не только вкусный десерт в летнюю жару, но и можно сказать – лекарства против гипертонии. Дело в том, что в этом продукте оптимальное сочетание кальция и жиров и оно быстро усваивается организмом и является полезным для тех, у кого повышенное давление. Также можно приготовить домашний “холодный десерт”. В этом случае вы точно будете знать, что он будет полезным. В составе только желтки, сахарная пудра, молоко, жирные сливки и фрукты или ягоды по вкусу. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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