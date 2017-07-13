Как выбрать крем для жирной кожи?
Жирную кожу от других типов отличает частая угревая сыпь, жирный блеск и расширенные поры. Для ухода за ней необходимо выбирать крем, который поможет избавиться от этих недостатков. Если вы обладательница этого типа, то советуем вам порадоваться тому факту что крем от морщин вам не понадобится, ведь такая кожа не “опадает” и на ней не появляются складки.
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Как правильно выбрать крем?
Сложность заключается в том, что такая кожа не позволяет испаряться влаге и ей требуется дополнительное увлажнение. Крем должен быть легким по текстуре для того чтобы не возникало ощущения лишней нагрузки на кожу. Можете использовать увлажняющий лосьон, особенно летом и зимой он не помешает.
Для сужения пор подойдет крем в составе которого есть салициловая кислота или перекись бензоила.
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