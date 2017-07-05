Как выбрать хорошую пудру для лица?

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Пудра для лица

Выбирая оттенок, важно учитывать несколько моментов.

1. Пользуешься ли ты тональным кремом? Если нет, ориентируйся на естественный оттенок кожи. Если да – подбирай пудру под похожий продукт. В идеале, цвета средств и лица должны совпадать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восемь масок, которые сузят поры на лице

2. Компактная пудра имеет свойство слегка затемнять естественный оттенок кожи.

3. Пробовать оттенки можно на запястье или тыльной стороне ладони – в этих местах цвет кожи максимально совпадает с тоном лица.

4. Если тебя совсем загрызли сомнения, купи бесцветную пудру. Такая есть во многих марках, обозначается как Transparent или Translucent. Подходит практически к любому оттенку кожи или тонального крема, хорошо матирует. Но не в силах скрыть явные недостатки и может придать смуглой коже сероватый оттенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как научить детей выговаривать “Р”?
  • 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr