Как встречают слабовидящих в черниговском райотделе полиции (Фотофакт)
26.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Довольно необычное для нашего общества картину можно увидеть в черниговском райотделе полиции.
Рядом с окошком дежурной части и в коридоре установили таблички-указатели со шрифтом Брайля. Ни в городском отделе, ни в областном управлении полиции подобного пока нет.
Отсутствуют такие таблички и в государственных учреждениях Чернигова и городском совете.
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