Как встречают слабовидящих в черниговском райотделе полиции (Фотофакт)

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Довольно необычное для нашего общества картину можно увидеть в черниговском райотделе полиции.

Рядом с окошком дежурной части и в коридоре установили таблички-указатели со шрифтом Брайля. Ни в городском отделе, ни в областном управлении полиции подобного пока нет.

Отсутствуют такие таблички и в государственных учреждениях Чернигова и городском совете.

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