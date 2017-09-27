Как возместить ущерб нанесенный автомобилю плохими дорогами
- Главная
- “
- Авто
- “
2014-04-01 20:26
Как возместить ущерб нанесенный автомобилю плохими дорогами
Советы тем водителям , которые готовы обратиться в суд.
Если авто получило повреждения из-за плохого качества дороги, водитель может добиться возмещения ущерба от « Автодора », который отвечает за участок дороги, где произошло ДТП. Но для этого нужно придерживаться четкого алгоритма.
1. Вызвать ГАИ, оставив машину на месте аварии. Дожидаясь инспектора, лучше всего сразу же сделать снимки состояния дороги и знаков перед ямой ( нужны доказательства, что не висел знак «Плохая дорога», яма была огорожена и так далее). Желательно найти свидетелей, которые подтвердят, что авто получило повреждения именно из-за плохого состояния дорожного покрытия.
2. После приезда сотрудников ГАИ ситуацию нужно объяснять очень грамотно – в частности акцентировать внимание на том, что яму не было видно, или дорожная ситуация не позволяла вовремя остановиться или объехать ее, как того требуют ПДД.
3. Важно проконтролировать составление гаишниками схемы ДТП: они должны записать все детали, вплоть до размера и глубины ямы. Они обязаны вызвать представителей дорожной службы, а те, в свою очередь, – подписать протокол ( нужно переписать данные организации – именно с ней предстоит судиться ). Иногда сотрудники ГАИ пытаются обвинить в ДТП водителя и составить протокол на него. В этом случае нужно заявить, что вы просите перенести рассмотрение дела, поскольку нуждаетесь в юридической помощи. Опытный юрист легко добьется того, чтобы протокол был выписан именно на должностное лицо дорожной службы.
4. Затем нужно написать претензию в организацию, которая отвечает за эксплуатацию дороги. К нему приложить счет-калькуляцию с СТО. Если организация ваше требование проигнорировала, ущерб нужно подсчитать в специальной оценочной компании (стоит около 250 грн).
5. Остается составить иск в суд, к которому надо приложить результаты оценки ущерба, счет-калькуляцию и копию материалов дела по ДТП из ГАИ. Выиграть такое дело несложно, но на это уйдет 6-12 месяцев.