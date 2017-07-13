Как вовремя понять, что у ребенка глисты

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько симптомов, которые вам помогут, сообщает сайт Наша мама.

Гисти у детей: симптомы
тошнота
слюноотделение
боли вокруг пупка
расстройство стула
частая утомляемость
частая головная боль
скрежет зубов во время сна
беспокойный сон
кожные реакции в виде дерматита

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Профилактика глистов у ребенка
Важным пунктом в этом вопросе является соблюдение личной гигиены как ребенка, так и членов ее семьи. Поэтому этот вопрос должен быть у тебя одним из важнейших на повестке дня.

Также важно ограничить общение ребенка с домашними животными и, если допускать такое, то важно придерживаться правил гигиены после подобных коммуникаций. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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