Как восстановить удаленные контакты iPhone – простые способы
2017-10-15 20:39
Как восстановить удаленные контакты iPhone – простые способы
Воспользуйтесь тремя простыми способами для восстановления утраченных данных,
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Если так случилось, что вы удалили нужные контакты на вашем iPhone, воспользуйтесь тремя простыми способами для восстановления утраченных данных, передает Rus.Media.
Для этого вам будет нужно компьютер. Первый способ понятен и оптимальный. Нужно установить на iPhone приложение Д Fone. Потом подключить смартфон к компьютеру, запустите программу, выберите «Создание резервной копии и восстановление данных». В «Резервной копии» найдите опцию «Контакты». С этим приложением можно вернуть даже давно потерянные данные.
Для следующих двух способов нужно iTunes и iCloud. Восстановление через iTunes возможно сделать без потерь, если вы производили резервное копирование. Подключите iPhone к компьютеру и откройте iTunes, выберите «Файл», выберите свое устройство, активируйте опцию «Восстановить из резервной копии» и выберите из списка то, что нужно вернуть. А при восстановлении непосредственно через iCloud, нужно зайти в хранилище через компьютер и в настройках выбрать «Восстановить контакты».