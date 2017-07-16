Как воспитать послушного ребенка
Чтобы малыш был послушный и воспитанный вам точно стоит прочитать наш материал, сообщает сайт Наша мама.
Научитесь искренне хвалить ребенка
Если вы не знаете, как заставить ребенка слушаться, советуем для начала научиться ее искренне хвалить. Дети, как и взрослые, хотят, чтобы их уважали и любили. Старайтесь всегда замечать и поощрять их поступки, выбор, решение. Это укрепит доверие вашего чада к вам, как к родителям.
Обнимайте своего малыша
Тактильный контакт важен для ребенка любого возраста. Он позволяет укрепить связь между родителями и малышом, а также повысить уровень доверия в семье. Чем больше вы будете проявлять свои чувства, тем выше вероятность того, что ребенок будет вас слушаться.
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Говорите больше “я”, чем “ты”
Если вы постоянно будете акцентировать внимание на том, какой плохой малыш, ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо того, чтобы говорить “ты – эгоист”, объясните ребенку, как вам сложно с ним и почему. Согласитесь, фраза “Мне с тобой тяжело”, звучит куда-более серьезнее.
Будьте хорошим примером
Ни один из воспитательных мер не будет эффективным, если вы сами не принимаете то, что хотите видеть в своем ребенке. Следите за тем, чтобы ваши слова всегда совпадали с вашими поступками. В противном случае ребенок не будет вас слушаться. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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