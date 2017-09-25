Как воевать с Россией – учебник по ведению войны с Россией выдали американским военным

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-24 10:55

Как воевать с Россией – учебник по ведению войны с Россией выдали американским военным
В книге описана стратегия России, направленная на смену правительств .

Армия США издала “Пособие по российскому военному делу нового поколения”, предназначенное для повышения информированности американских военных о тактике России в гибридной войне, передает Rus.Media.

Издание опубликовано в свободном доступе на сайте PublicIntelligence.

Пособие было издано в декабре 2016 года для внутреннего пользования, но не является засекреченным.

Авторами книги указаны — Армия США и Группа с асимметричной войны. В пособии изучается российская гибридная военная тактика, примененная в Крыму и на Донбассе.

“Пока американская армия сражалась в Ираке и Афганистане, она достигла самого высокого тактического уровня противоборствующей силы нашей эры. Однако враги Америки не отдыхали. Россия наблюдала трансформацию американской армии и начала трансформацию своей собственной”, – говорится в предисловии к изданию.

На 68-ми страницах пособия собраны фотографии российской военной техники с ее описаниями и характеристиками.

В книге описана стратегия России, направленная на смену правительств. Как это было сделано в операции по захвату Крыма, в которой принимали участие подразделения специальных сил, и на Донбассе с участием регулярных вооруженных подразделений, поддерживающих местные марионеточные группировки.

“Наконец, в этом пособии будут представлены рекомендации для батальонов США и бригадных боевых групп для противодействия этим российским методам войны. Война в Украине все еще продолжается. Российские войска по-прежнему участвуют в Сирии и продолжают совершенствоваться на своих успехах и поражениях. Мы, как американские солдаты, должны поступать так же. Как говорится, “только дураки учатся на своих ошибках. Мудрый человек учится на ошибках других”, – сказано в предисловии к изданию.

Отдельно в пособии рассмотрены и невоенные средства, используемые Россией для достижения своих целей.

“Кремль сотрудничает с хакерскими преступными группами, и российское правительство использует тысячи профессиональных хакеров как часть стратегии информационных операций. Это сильно превосходит военные киберспособности США и означает, что бригады США могут подвергаться кибератакам со стороны пророссийских симпатиков в странах, которые даже не принимают участие в конфликте”, – говорится в пособии.

Между тем, авторы указывают, что российская армия испытывает нехватку средств электронной борьбы и авиационной поддержки и потеря даже одной из таких систем – серьезный удар для российских военных.

Также отмечается недостаток мотивации солдат призывников и мощность, но низкая точность военной техники.

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