Как воевать с Россией – учебник по ведению войны с Россией выдали американским военным
2017-09-24 10:55
Как воевать с Россией – учебник по ведению войны с Россией выдали американским военным
В книге описана стратегия России, направленная на смену правительств .
Армия США издала “Пособие по российскому военному делу нового поколения”, предназначенное для повышения информированности американских военных о тактике России в гибридной войне, передает Rus.Media.
Издание опубликовано в свободном доступе на сайте PublicIntelligence.
Пособие было издано в декабре 2016 года для внутреннего пользования, но не является засекреченным.
Авторами книги указаны — Армия США и Группа с асимметричной войны. В пособии изучается российская гибридная военная тактика, примененная в Крыму и на Донбассе.
“Пока американская армия сражалась в Ираке и Афганистане, она достигла самого высокого тактического уровня противоборствующей силы нашей эры. Однако враги Америки не отдыхали. Россия наблюдала трансформацию американской армии и начала трансформацию своей собственной”, – говорится в предисловии к изданию.
На 68-ми страницах пособия собраны фотографии российской военной техники с ее описаниями и характеристиками.
В книге описана стратегия России, направленная на смену правительств. Как это было сделано в операции по захвату Крыма, в которой принимали участие подразделения специальных сил, и на Донбассе с участием регулярных вооруженных подразделений, поддерживающих местные марионеточные группировки.
“Наконец, в этом пособии будут представлены рекомендации для батальонов США и бригадных боевых групп для противодействия этим российским методам войны. Война в Украине все еще продолжается. Российские войска по-прежнему участвуют в Сирии и продолжают совершенствоваться на своих успехах и поражениях. Мы, как американские солдаты, должны поступать так же. Как говорится, “только дураки учатся на своих ошибках. Мудрый человек учится на ошибках других”, – сказано в предисловии к изданию.
Отдельно в пособии рассмотрены и невоенные средства, используемые Россией для достижения своих целей.
“Кремль сотрудничает с хакерскими преступными группами, и российское правительство использует тысячи профессиональных хакеров как часть стратегии информационных операций. Это сильно превосходит военные киберспособности США и означает, что бригады США могут подвергаться кибератакам со стороны пророссийских симпатиков в странах, которые даже не принимают участие в конфликте”, – говорится в пособии.
Между тем, авторы указывают, что российская армия испытывает нехватку средств электронной борьбы и авиационной поддержки и потеря даже одной из таких систем – серьезный удар для российских военных.
Также отмечается недостаток мотивации солдат призывников и мощность, но низкая точность военной техники.