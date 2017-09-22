Как видят мир люди с различными нарушениями зрения
2017-09-19 15:31
Как видят мир люди с различными нарушениями зрения
До чего же интересная подборка!
Цветовая слепота, дальтонизм или, — это уникальное явление, передает Rus.Media. Так называют наследственную, реже приобретенная особенность зрения человека и приматов, выражающаяся в пониженной или полной неспособности различать цвета. Только вдумайся: согласно статистике, каждая двухсотая женщина и каждый двенадцатый мужчина имеют какую-то форму этого отклонения от нормы. Удивительное рядом!
Есть несколько разновидностей дальтонизма: дейтераномалия (слабость восприятия зеленого цвета), протанопия (отсутствие восприятия красного цвета), тританопия (неспособность различать фиолетовый, синий и зеленый цвета), монохромазия. как видят мир люди, неспособные в полной мере наслаждаться его красками. Кажется, что они живут в другой реальности.
Таким видится все человеку с нормальным зрением.
Дейтераномалия приводит к общему потускнения цветовой палитры. Некоторые люди живут с такой особенностью восприятия, даже не догадываются об этом. Им просто не с чем сравнить.
Протанопия преобразует все оттенки зеленого и красного в их бледное подобие. А желтые и синие еще щадит.
Тританопия — очень редкая форма дальтонизма. Ее носители воспринимают мир розово-зеленым.
Монохромазия — самое страшное. Это отсутствие способности различать цвет совсем. Все вокруг — кадры черно-белого фильма.
Те, кто страдает дефектом цветового зрения, видят привычные для человека с нормальным зрением вещи немного иначе.
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Зрение — великий дар. Его следует беречь и ценить, раз уж Бог наградил им сполна. Мир красок — многогранный. Любоваться им в полной мере — большая радость.
Не исключено, что кто-то из известных художников прошлого также страдал дальтонизмом. Иногда люди искусства изображают невероятное буйство цвета и сочетание оттенков в своих произведениях. Недаром они говорят: «Я художник, я так вижу».