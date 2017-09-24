Как вернуть тонус уголках губ
2017-07-27 08:34
Как вернуть тонус уголках губ
Прощай, Пьеро.
Почему появляются опущенные уголки губ, передает Rus.Media.
Уголки губ — та часть лица, которая сигнализирует о нашем настроении и о возрасте. С годами объем губ становится меньше, кожа теряет эластичность и упругость, лицо начинает обвисать, сползая вниз. С годами эта часть рта начинает деформироваться и становится настоящей головной болью. Ведь женщина с опущенными уголками губ выглядит суровым, усталой, утомленной, а еще выглядит старше своих лет.
Существует мнение, что плохое настроение или душевный дисбаланс оставляют свой след на лице. Переживания по поводу несданного экзамена в автошколе или сорванного дедлайна на работе, болезненный разрыв с партнером или просто печаль и грусть формируют так называемую «маску скорби».
Почему рот буквально сжимается, когда у вас плаксивое настроение? Дело в том, что в момент переживаний включаются многие мышцы на лице, которые «припечативают» такой печальный образ. Еще одной распространенной причиной, почему губа опускается с одной стороны или с обеих сторон, является врожденная форма носогубных складок. Чтобы отдалить момент старения, нужно чаще улыбаться, расслабляя треугольную мышцу.
Учитывая расположение мышц на лице, становится ясно, что треугольная мышца крепится к круговой. Именно в этом месте она испытывает максимальное напряжение. Также включаются щечные и скулові мышцы, которые постоянно находятся в движении (в статическом напряжении). Сначала все это напряжение бесконтрольно, но со временем сами мышцы становятся заложниками этого положения: они напряжены, а остальные расслаблены и постепенно атрофируются.
Как поднять уголки губ с помощью фейсфитнеса
Если проблема с опущенными уголками губ уже есть, ее нужно решить безболезненным, безопасным и желательно безоперационным способом, без вреда для здоровья и с сохранением собственного бюджета. Обменять «маску скорби» на счастливое лицо поможет фейсфитнес!
Некоторые пытаются скрыть проблему с помощью карандаша для губ, но рано или поздно у вас может получиться улыбка клоуна. Не стоит тешить себя краткосрочным решением проблемы, попробуйте фейсфитнес. Ведь тренировки мышц лица — залог долголетия красоты и прекрасного настроения.
Комплекс специальных упражнений, не имеет возрастных ограничений, позволяет в домашних условиях следить за собой, исправлять косметологические проблемы или же использовать их в качестве профилактики. При ежедневных занятиях в течение 10?15 минут фейсфитнес дает потрясающий результат. Вот несколько упражнений, которые легко помогут избавиться от опущенных уголков губ:
Сложите губы в форму «трубочки» и вытяните их максимально вперед. Почувствуйте напряжение мышц. Основное правило — следите за состоянием подбородок, оно должно быть неподвижным.
Открыв рот, максимально заверните губы внутрь, как бы обхватив зубки. И теперь, из данного положения попробуйте улыбнуться своему отражению.
Пошлите себе воздушный поцелуй — это отличная тренировка для тонуса лица, а также действенный метод для поднятия настроения.
Помните, что только вы можете сохранить свою молодость и привлекательность, а значит и отличное настроение! Будьте красивыми и счастливыми!