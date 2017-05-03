Как вернуть сэкономленные субсидии

despravda | 03.05.2017 | Экономика | Комментариев нет

Проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает выплату энергосберегающим семьям. Он равен эквиваленту стоимости сэкономленных 150 кВт электроэнергии, если они использовались для отопления, или 100 кубометров газа. Для получения компенсации необходимо с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты. В ней нужно указать реквизиты для перечисления средств. Это может быть номер банковского счета или отделения «Укрпочты». Информацию о сэкономленные субсидии можно узнать в своей платежке. Открытием счета в банке должен заниматься субсидиант самостоятельно. На момент подачи заявления он должен быть открытым.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
Метки:, ,

Похожие записи

Об авторе

despravda