Как вернуть сэкономленные субсидии
03.05.2017 | Экономика | Комментариев нет|
Проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает выплату энергосберегающим семьям. Он равен эквиваленту стоимости сэкономленных 150 кВт электроэнергии, если они использовались для отопления, или 100 кубометров газа. Для получения компенсации необходимо с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты. В ней нужно указать реквизиты для перечисления средств. Это может быть номер банковского счета или отделения «Укрпочты». Информацию о сэкономленные субсидии можно узнать в своей платежке. Открытием счета в банке должен заниматься субсидиант самостоятельно. На момент подачи заявления он должен быть открытым.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым