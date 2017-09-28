Как варить борщ с мясом красивого красного цвета. (Видео)
Если вы хотите узнать, как приготовить борщ с курицей, то в этом нет ничего особенного и рецепт не особо отличается от традиционного.
Как варить борщ: подробный рецепт
Для этого необходимо:
мясо — 500 г;
томатная паста — 1 ст. л. или 2-3 штуки соленых или свежих помидоров;
сало — 100 г или 50 мл растительного масла;
квашеная капуста — 1 стакан;
картофель — 6-7 штук среднего размера;
свекла — 1 шт.;
морковь — 2 шт.;
лук репчатый — 2 головки;
лавровый лист — 2-3 шт.;
перец-горошек — 3-5 шт;
чеснок — 3-4 зубчика;
зелень;
соль — 0,5 ч. л.
Технология приготовления
В кастрюлю объемом шесть литров наливаем холодную воду, чуть больше половины. Воду обязательно берем фильтрованную или отстоявшуюся, свободную от хлора.
Мясо споласкиваем прохладной водой и кладем в подготовленную кастрюлю. Чтобы бульон получился наваристый, лучше взять мясо с косточкой и варить целиком до готовности, а затем разделить на порционные кусочки.
Ставим кастрюлю с мясом на сильный огонь.
Чистим картофель, морковь и лук. Тем временем закипает бульон, на поверхности которого появляется пенка, ее желательно снять: бульон получится более прозрачным. Если не успели — ничего страшного, горячий бульон процедить через сито.
Режем половину начищенной картофеля на брусочки и кладем в бульон. Если вы готовите борщ из свинины, то картофель следует класть сразу же после закипания бульона, а если используете говядину, тогда через 30 минут. Это делается для того, чтобы картофель хорошо разварился и бульон получился более насыщенным.
Через полчаса добавляем в кастрюлю вторую половину картофеля, нарезанного кубиками, одну морковь и одну луковицу, перец-горошек и лавровый лист. Морковь и лук тоже можно нарезать кубиками.
Когда все овощи находятся уже в кастрюле, добавляем соль, при этом не забываем, что капуста у нас тоже соленая.
После закипания варим еще около 15-ти минут и добавляем квашеную капусту. В готовом супе квашеная капуста может остаться упругой — это нормально, или развариться, что тоже очень вкусно, все зависит от особенностей ее посола.
Пока в кастрюле варится будущий борщ, готовим заправку на сковороде. Витоплюємо сало, вижарки убираем. Добавляем порезанную соломкой или нашинкованную на крупной терке свеклу и немного обжариваем. Так как свекла готовится дольше, морковь будем добавлять позже, минут через 5-7. Ее также можно натереть на терке или нашинковать соломкой. Лук режем кубиками, добавляем к свекле и продолжаем жарить, периодически помешивая.
В конце жарки добавляем томатную пасту или помидоры, еще немного продолжаем процесс. Борщ почти готов, пробуем его на вкус, досолюємо, если соли мало.
В кипящий борщ добавляем зажарку и раздавленный чеснок, позволим еще раз закипеть и сразу снимаем с огня.
Даем борщу немного настояться, напоследок вылавливаем и убираем лавровый лист.
Подаем со сметанкой и зеленью.
Если вы хотите узнать, как приготовить борщ с курицей, то в этом нет ничего особенного и рецепт не особо отличается от традиционного. У курицы нежное мясо и поэтому время приготовления борща сократится почти наполовину. Для быстрого борща лучше поделить курочку на порционные кусочки. После того, как мясо закипит, ждем 10-15 минут и закладываем овощи. Дальше действуете в соответствии с вышеуказанным рецептом, как варить борщ с мясом.
Как сварить борщ красным: 7 советов
А теперь ответим на вопрос, который чаще всего возникает в процессе приготовления борща: как варить борщ с мясом, чтобы он не терял своего красивого аппетитного цвета? Красного цвета можно добиться с помощью помидоров либо свеклы. Для этого используйте рецепт борща со свининой или рецепт борща с говядиной и немного помудрить. Ведь все индивидуально. Цвет может зависеть и от качества свеклы (бывает такой сорт, который придает борщу бурый окрас, как не старайся), и от того, насколько кислая капуста. Сейчас вы узнаете, как приготовить борщ со свеклой и квашеной капустой, чтобы он получился красным, и как варить борщ со свежей капустой, чтобы цвет был ярким и насыщенным. Раскрываем секреты шеф-поваров, не оставляя вам шанса промахнуться с оттенком.
Не кипятите свеклу. Цвет теряется в процессе варки. Поэтому треть используемой свеклы натрите на мелкой терке и добавьте, когда борщ будет готов, доведите до кипения, снимите с огня и дайте немного настояться.
Сварите свеклу отдельно. Оттенок будет ярче, если отварить его в кожуре. Затем потрите на терке и добавьте в конце варки.
Используйте кислую квашеную капусту. Яркий цвет борща зависит от кислотности, а кислотность, в свою очередь, от квашеной капусты. Если капуста слабокислая, то борщ получится пресноватым, а свекла не даст желаемого оттенка.
Добавляем кислоту. Для этого используем уксус, помидорный рассол, лимонную кислоту или сок лимона. Добавляем имеющийся у вас подкислитель в заправку и немного випарюємо, чтобы улетучился посторонний запах.
В процессе приготовления заправки держите сковороду на медленном огне, так как свекла будет томиться и лишь незначительно потеряет в цвете.
Красивый красный цвет борщу придадут помидоры. Это излюбленный вариант тех, кто знает, как приготовить украинский борщ. С помидоров следует снять кожуру и добавить к зажарке, или в бульон, после того как сварится картофель.
Томатная паста. Она должна быть обязательно хорошего качества. Полстакана томатной пасты разведите горячим бульоном из борща до однородной консистенции и влейте обратно, доведите до кипения.