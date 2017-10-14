Как в Закарпатской ОГА ответили на заявление Матиоса о границе с Венгрией
2017-10-14 20:51
Как в Закарпатской ОГА ответили на заявление Матиоса о границе с Венгрией
Участок границы с Венгрией с приватизированной землей охранялась должным образом – Закарпатская ОГА.
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Были приватизированы или сданы в аренду не только участки на границе с Венгрией, но также с Румынией и Словакией.Об этом заявил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает Rus.Media.
По словам Галаса, участок границы с Венгрией с приватизированной землей охранялся должным образом, а ее протяженность составляет 150 км, а 130. Он утверждает, что аналогичным образом ситуация на границе с Румынией и Словакией.
“Господин военный прокурор неточно выразился, потому что участки, которые подходят к государственной границе, были приватизированы или сданы в аренду не только на украинско-венгерской границе, а на украинско-словацкой и украинско-румынском. Всего с Венгрией у нас 130 км государственной границы, поэтому 150 – это утрированная, неточная информация. Несмотря на то, что эти участки были приватизированы или сданы в аренду, они охранялись должным образом”, – заявил он.
Он отметил, что у сельских советов были основания раздать прилегающие к границе земли в частные руки.
“По результатам тех возвратов земель по решению судов, отменявших решения сельских советов о предоставлении в аренду или в частную собственность, никаких не было привлечений к уголовной или даже административной ответственности, потому что формально там трудно доказать, эти земли действительно были ничьими, ибо не было на них государственных актов у пограничников. Поэтому формально сельские советы, зная, видя, что земля прилегает к контрольной полосы, они не имели права выдавать, но формально имели основания эти земли выдать в частные руки”, – рассказал Галас.
Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире “Вечернего прайма” на телеканале “112 Украина” заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией являются “частными” и представляют собой обычные земельные участки.
Он отметил, что участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к ней.
В ГПСУ заявили, земельные участки, о которых заявил Матиос, не проходят по линии украинской границы и только прилегают к ней.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины осуществляет в полном объеме охрану государственной границы на Закарпатье, которая находится рядом с частными земельными участками.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на госгранице Украины с Венгрией 150 км являются частными, а пограничники не имеют полноценного доступа к ним.
“Я в очередной раз наткнулся на документы, которые свидетельствуют о том, что у нас 150 км границы на Закарпатье с Венгрией являются частными … Фактически 150 км – это земельные участки 2 га – поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация … “, – сказал он.
По словам главного военного прокурора, это продолжается уже 10 лет. Он также рассказал, что пограничные наряды Госпогранслужбы не могут там проехать, потому что с вышек “частного” границы происходит ослепление или даже стрельба из зарегистрированного оружия.
Матиос ближайшее время намерен доложить о ситуации на границе с Венгрией генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.