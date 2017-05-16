Как в Украине будут блокировать российские интернет-сервисы
Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских популярных интернет-сервисов и соцсетей. DW выясняла, как заработают новые санкции.
Во вторник, 16 мая, на сайте президента Украины был опубликован указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. Среди 468 юридических лиц относительно которых продолжается или вводятся новые ограничения – 81 IT-компания, в том числе популярные российские интернет-сервисы “Яндекс” и Mail.ru, социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники” (оба контролируются Mail.ru Group).
Трехлетние санкции в отношении них предусматривают блокирование украинских активов, ограничения торговых операций, запрет на вывод средств за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, и главное – блокировка интернет-провайдерами доступа к этим ресурсам.
реакция компаний
Согласно апрельскому исследованию компании Kantar TNS CMeter, эти ресурсы являются одними из самых популярных среди украинской интернет-аудитории: в частности “ВКонтакте” на третьем месте и имеет охват в 78,7 процента. Почти полмиллиона подписчиков имеет страница президента Украины в этой популярной российской соцсети.
Решение СНБО и президента стало неожиданностью для интернет-компаний и их украинских представительств. “Это решение ударит прежде всего по самым пользователям – гражданам Украины. Около 25000000 жителей Украины общаются со своими друзьями в Украине и во всем мире, теперь они будут лишены этих связей”, – говорится в заявлении Mail.Ru Group.
Директор по связям с общественностью главного офиса “Яндекс” в Москве Очир Манджиков в комментарии DW заявил, что компания еще разрабатывает план действий по дальнейшей работе в Украине, отметив, что их сервисами пользуются более 11 миллионов украинских пользователей.
Последствия для пользователей
Блокировка российских ресурсов означает, что абоненты украинских провайдеров не смогут свободно получать доступ к электронной почте Mail.Ru, не смогут пользоваться почтой, поиском или картами от “Яндекса”, обмениваться фотографиями или общаться в “Одноклассниках” или слушать музыку “Вконтакте”. Однако к практическому применению санкций еще далеко, отмечают эксперты.
Российский Яндекс – популярный ресурс в Украине
Российский “Яндекс” – популярный ресурс в Украине
Первым о планах по выполнению решения СНБО заявил крупнейший украинский интернет-провайдер “Укртелеком”. “Процесс достаточно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов”, – заявил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов, отметив, что работы продлятся от нескольких дней до недели.
В то же время, Александр Федиенко, председатель правления крупнейшего отраслевого объединения интернет-провайдеров – Интернет ассоциации Украины – говорит, что для срочного блокирования российских соцсетей у провайдеров просто нет ресурсов на переоснащение сетей.
А председатель отраслевой ассоциации “Телекоммуникационная палата Украины” Татьяна Попова считает, что блокирование не является эффективным средством защиты информационной безопасности государства. “Любой вид блокировки достаточно просто внедрить и не трудно обойти – есть в конце VPN, TOR и другие инструменты”, – пояснила она в беседе с DW.
Туманные юридические перспективы
Зато, опрошенные DW эксперты отмечают, что юридические перспективы внедрения решения СНБО непонятными. “Украинское законодательство до недавнего времени предусматривало блокирование интернет-ресурсов только по решению суда. Подписанный недавно президентом закон” О поддержке кинематографии “вводит процедуру досудебного блокирования для пиратских сайтов. Каких механизмов блокировки ресурсов, которые есть в санкционный списке нет”, – констатирует Попова.
Решение президента входит в коллизию с действующим законодательством, признает председатель парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко (фракция “взаимопомощи”). “Законные основания для блокировки интернет-ресурсов предусматривает законопроект, разработанный киберполиции. Но он еще не прошел необходимого обсуждения с рынком и не зарегистрирован в парламенте. В этом виде перспективы его принятия нулевые”, – сказал он в беседе с DW.
Интернет-цензура или ответ на информационную войну?
Публикация указа главы государства вызвала бурную дискуссию, разделив экспертная среда на тех, кто считает блокирование российских соцсетей действенным инструментом защиты информационного пространства и тех, кто назвал решение СНБО шагом к внедрению цензуры. “С интернет-цензурой нужно быть осторожным. Это вызовет много критики и в наших международных партнеров и внутри страны. Будут аналогии с политикой, которую проводит Россия”, – заявил агентству УНИАН директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко.
Зато политтехнолог, основатель “Украинской института будущего” Тарас Березовец решение поддержал. “Истерическая реакция показывает, как россиянам сегодня сделали больно. Россия хотела гибридную войну, она ее получила. Расскажите теперь, как все было бесполезно”, – написал Березовец на своей странице в сети Facebook, в которой, как ожидается, начнется теперь массовая “миграция” украинских пользователей из российских соцсетей.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым