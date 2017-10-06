Как в Поднебесной учат стюардесс
2017-10-06 13:15
Как в Поднебесной учат стюардесс
Круче, чем в спецназе.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Профессия стюардессы многим кажется сплошным развлечением: полеты по всему миру, знакомства с иностранцами, приключения и новые впечатления, передает Rus.Media. Однако многие забывают о том, какую колоссальную подготовку проходят бортпроводницы. Одна из самых строгих систем подготовки стюардесс – в Китае. Там девушки не только учатся общению с пассажирами, оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях, но и проходят курсы силовой подготовки не хуже, чем в спецназе.
Обучение стюардесс в Китае проходит со всей строгостью. Курс обучения включает в себя множество активностей, в том числе, отрабатывается не только поведение с пассажирами (дежурная улыбка, безупречная осанка, умение следить за своим внешним видом), но и схемы поведения на случай непредвиденных ситуаций. Очаровательные барышни, которые выглядят, как хрупкие Дюймовочки, на поверку оказываются сильными и выносливыми бойцами.
На каждое занятие стюардессы обязаны приходить в форме, с идеальным мейкапом и аккуратно собранными волосами. Часами отрабатываются необходимые навыки: для ровной осанки девушки должны освоить умение в течение трех минут стоять с бутылкой воды на голове или с журналом, для приветливой улыбки – зажимать зубами деревянную палочку. Чтобы стоять смирно, зажимают коленями обычный лист бумаги, попробуйте сами, и поймете, насколько это непростая задача.
Отдельно стоит сказать и про силовую подготовку: на курсах по тхэквондо и кунг-фу девушки отрабатывают множество приемов, тренируются над повышением выносливости, сдают жесткие нормативы. Так они полностью готовы к любым ситуациям на борту – оказание физической помощи при нейтрализации пассажиров, чья активность вызывает подозрения.