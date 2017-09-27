Как в Египте строили пирамиды: археологи открыли тайну тысячелетий
2017-09-27 11:42
Как в Египте строили пирамиды: археологи открыли тайну тысячелетий
Археологи раскопали древний папирусный свиток в комплексе пирамид Гизы.
В папирусе (“старейшем из когда-либо найденных”), который 4 года разыскивал археолог Пьер Тейл, описывается ход строительства знаменитой пирамиды Хеопса и, вероятно, он был написан человеком по имени Мерер, который был ответственным за работу “40 элитных моряков”, передает Rus.Media. В документе подробно описывается процесс перевозки строительных блоков, рытье каналов построения огромных плотин и много других деталей.
По новым сведениям, тысячи квалифицированных рабочих использовали лодки для перемещения глыб по каналам, которые вырыли вдоль реки Нил. Лодки держались вместе с помощью толстых витых канатов, некоторые из них сохранились до наших дней и были найдены в приличном состоянии.
Известняковые блоки привозили на лодках прямо к основанию пирамиды, которых в течение двух десятилетий доставили около 2,3 миллионов единиц. Как было определено ранее, гранит для внутренних помещений пирамид добывался в Асуане за 860 километрах к югу от Гизы, а известняк — в Туре в 12 километрах, на другом берегу Нила.