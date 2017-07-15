Как увеличить свои шансы на зачатие
Для этого стоит пить вкусные и очень полезные напитки, сообщает сайт Наша мама.
Как отмечают авторы исследования, наличие в рационе большого количества солнечного витамина и жирных кислот улучшает подвижность сперматозоидов, а также способствует прикреплению эмбриона к стенкам матки. Отметим, что употребление данного напитка также влияет на организм женщин, которые решили забеременеть с помощью ЭКО. Эксперимент, проведенный в Университете Саутгемптона показал, что регулярное употребление смузи будущими родителями способствовало положительному результату процедуры.
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Однако, для того, чтобы забеременеть важно придерживаться и других правил. В первую очередь стоит установить калькулятор овуляции. С помощью него можно рассчитать благоприятные дни для зачатия, а также контролировать менструальный цикл. Кроме этого, важно минимизировать влияние стресса на организм будущей мамы. Запланируйте с любимым отпуск или поживите несколько недель за городом. Все это положительно скажется на состоянии вашего здоровья и психики.
И конечно, не стоит забывать про правильное питание и физические активности. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем рационе присутствовало как можно больше свежих овощей, фруктов, орехов, белковых продуктов, злаков, морепродуктов и другой полезной пищи. Здоровый рацион родителей крайне важен для развития плода. Что касается физической активности, то в процессе подготовки к зачатию лучше отказаться от изнурительных тренировок. Вместо этого посетите занятие по йоге, сходите на плавание и как можно больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет укрепить здоровье и улучшит ваше самочувствие. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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