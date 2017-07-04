Как увеличить глаза с помощью макияжа?
Грамотная основа
Как известно, любой макияж начинается с нанесения основы. Поэтому, после тонального крема, не забудь также воспользоваться корректором для маскировки темных кругов под глазами. Корректор должен быть на тон светлее, чем сам тональный крем. Такой светлый оттенок поможет визуально увеличить глаза.
Грамотные тени
Тени имеют очень важное значение в макияже глаз. Так, правильно подобранные тени способны оживить взгляд, сделать его более глубоким и загадочным. И, наоборот, некачественно подобранные оттенки часто подавляют цвет глаз и делают взгляд более тусклым и мрачным.
Итак, на какие тени обратить внимание обладательницам маленьких глаз? Специалисты советуют использовать светлые тени, которые помогут создать яркий контраст с естественным цветом глаз. Так, если у тебя маленькие карие глаза, стоит обратить внимание на розовые и фиолетовые оттенки. Если же глаза у тебя голубого цвета, стоит выбирать мягкие цвета сочной коричневой гаммы. Зеленоглазым красавицам подойдут золотистые и кирпичные оттенки. А вот использовать тени, совпадающие с цветом глаз, обладательницам маленьких глаз не рекомендуется, так как они способны визуально еще сильнее уменьшить их размеры.
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Как правильно наносить тени?
Для этого тебе понадобится три цвета. Сначала нанеси на область от бровей до складки наиболее светлые тени. Также можно прорисовать и сам контур глаз. Более темными тенями покриваєм подвижное веко. Самый темный оттенок нанеси на внешний угол глаза вплоть до границ с подвижными веками. Не забудь также слегка растушевать самый темный оттенок. Для этого используй ватную палочку или специальную кисть.
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