Как утолить неожиданный голод
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В ходе предварительного исследования на животных они обнаружили, что движение запускает процесс регулировки аппетита и снижения веса. Так, во время нагрузок, в отделе головного мозга гипоталамусе, резко повышается выработка особых белков, которые принимают непосредственное участие в производстве гормонов – лептина и инсулина, контролирующих аппетит.
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Интересно и то, что двигательная активность, по словам ученых, способствует похудению в первую очередь за счет модуляции сигналов насыщения в мозгу, а уже потом – за счет увеличения расхода энергии. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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