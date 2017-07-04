Как устранить неприятный запах из рта?
Полоскания.
Если у вас есть проблема с периодическими воспаленными деснами или неприятным запахом изо рта, необходимо систематически полоскать полость рта всевозможными настойками целебных трав. Для этих целей подойдет: ромашка, кора дуба, крушины, листья рябины, зверобой, календула, алоэ, имбирь, шалфей, корень аира.
Эфирные масла.
Очень эффективны для устранения неприятного запаха изо рта, лечение воспаления. Они забирают боль, служат антибактериальным и противовоспалительным средством. Самые популярные: масло чайного дерева: 2-3 капли на стакан воды, полоскать рот после приема пищи; масло черного тмина: 1-2 капли втираются в воспаленную десну; облепиховое масло: можно прикладывать к десне пропитанную в обліпиховому масле марлевую полоску или подержать несколько минут во рту столовую ложку масла.
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