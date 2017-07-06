Как устранить неприятный запах из холодильника?
Для устранения запаха в холодильнике, причиной которого стали испорченные продукты, необходимо убрать все, что испортилось, и поставить внутрь поглотители запаха. Как поглотитель могут выступать разрезанная луковица, пищевая сода, цедра лимона или апельсина, таблетки активированного угля, черный хлеб, рисовые или кофейные зерна. Важно не забывать регулярно обновлять эти поглотители.
Но многих не устраивает вид зачерствевшего сморщенной корочки на полке холодильника. И здесь на помощь спешит современная техника. Не только устранить неприятный запах в холодильнике, но и нейтрализовать нитраты в продуктах, а также не позволить запахам смешиваться, помогут специальные озонаторы.
Эти устройства выделяют озон, который разрушает неприятный запах безопасным способом. Озон также убивает бактерии, плесень и грибки, которые часто появляются на овощах и фруктах.
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