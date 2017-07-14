Как успокоить ребенка в самолете
Прежде всего, перестаньте волноваться сами, а уже потом успокаивайте ребенка, сообщает сайт Наша мама.
2. При бронировании места на рейс вместо того, чтобы сесть в один длинный ряд, посадите одного из родителей на сидение перед ребенком-футболистом. Таким образом спина отца, а не чужого пассажира будет получать удары.
3. Возьми в дорогу любимого игрушечного зверя твоего ребенка. Подушку-животное или просто плюшевую игрушку – каждый ребенок путешествует с такой. Положи ее в карман кресла, которое толкает ребенок. И он не будет толкать своего любимого друга. Если он все же сделает это, скажите, что заберете игрушку, если он будет ее обижать.
4. Носи с собой большую распечатанную фотографию бабушки и в самолете положишь на спинку кресла. Ведь он не сможет толкнуть бабушку.
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5. Положи ноги ребенка себе на колени.
6. Если твой ребенок беспокоит кого-то, предложи этом пассажиру купить что-нибудь выпить. Так ты сможешь извиниться за доставленное неудобство.
7. Беспроигрышный вариант – дайте ребенку ваш iPhone и скажите, что если он еще раз ударит по креслу, вы заберете телефон. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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