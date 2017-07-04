Как уровень IQ ребенка влияет на продолжительность жизни

magictr | 04.07.2017 | Спорт | Комментариев нет

Об этом в новом исследовании ученых.

Исследование показало, что наличие высокого уровня интеллекта в детстве связано с большей продолжительностью жизни. Эксперимент британских ученых доказал, что дети с высоким уровнем IQ имеют гораздо меньшую вероятность умереть от сердечных заболеваний, инсульта или некоторых видов рака. Исследование, в ходе которого отслеживались данные 65 000 человек с момента их рождения до 79-летнего возраста, показало, что уровень IQ в детстве тесно связан с долголетием.

Кроме того, ученые обнаружили, что дети с высоким IQ в возрасте 11 лет с меньшей вероятностью умерли от сердечных заболеваний, инсульта или некоторых видов рака. Также отмечается, что более низкий риск смерти от травм, заболеваний пищеварения и деменции.

“Я оптимистично отношусь к этим результатам. Это означает, что, если мы сможем выяснить, что делают умные люди и повторять их привычки, тогда у нас есть шанс жить дольше и быть здоровее. Мы еще не знаем основные причины, почему интеллект с детства и долголетие связаны между собой, но готовы продолжать исследования “, – рассказал ведущий автор исследования профессор Иен Дори из Университета Эдинбурга.

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Согласно мнению экспертов, это происходит по той причине, что люди с более высоким уровнем IQ лучше заботятся о себе – они с меньшей вероятностью курят и, скорее всего, следуют здоровому образу жизни. Однако они отмечают, что генетика также может сыграть свою роль. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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