Как уровень IQ ребенка влияет на продолжительность жизни
Об этом в новом исследовании ученых.
Кроме того, ученые обнаружили, что дети с высоким IQ в возрасте 11 лет с меньшей вероятностью умерли от сердечных заболеваний, инсульта или некоторых видов рака. Также отмечается, что более низкий риск смерти от травм, заболеваний пищеварения и деменции.
“Я оптимистично отношусь к этим результатам. Это означает, что, если мы сможем выяснить, что делают умные люди и повторять их привычки, тогда у нас есть шанс жить дольше и быть здоровее. Мы еще не знаем основные причины, почему интеллект с детства и долголетие связаны между собой, но готовы продолжать исследования “, – рассказал ведущий автор исследования профессор Иен Дори из Университета Эдинбурга.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что подарить ребенку на первый день рождения
Согласно мнению экспертов, это происходит по той причине, что люди с более высоким уровнем IQ лучше заботятся о себе – они с меньшей вероятностью курят и, скорее всего, следуют здоровому образу жизни. Однако они отмечают, что генетика также может сыграть свою роль. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)