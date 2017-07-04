Как уменьшить объемы бедер?
Понедельник
Завтрак: стаканчик натурального йогурта, одно яблоко, один хрустящий хлебец с помидором, нарезанным кружочками.
Обед: 200 г куриной ножки (без кожи), большая порция смешанного салата, заправленного лимонным соком, одна маленькая булочка из муки грубого помола.
Полдник: тост с двумя столовыми ложками вареной фасоли и кресс-салатом.
Ужин: рюмка сухого хереса, большая порция тушеной цветной капусты, посыпанной 25 г тертого эдамского сыра, запеченные помидоры, фасоль, печеное яблоко с начинкой из одной чайной ложки смородины и чайной ложки меда.
Вторник
Завтрак: одна низкокалорийная колбаска, поджаренная на гриле, 25 г грибов, отваренных в воде, один хрустящий хлебец, чайная ложка джема.
Обед: сандвич из двух ломтиков хлеба с отрубями и 50 г домашнего сыра, салат, несколько виноградин.
Полдник: тарелка постного супа, маленькая булочка из муки грубого помола, одно яблоко.
Ужин: рюмка аперитива, 150 г любой белой рыбы, запеченной в фольге с луком, зеленым и красным перцем и сбрызнуть лимонным соком, 200 г картофеля, сваренного в мундире, зеленая фасоль, капуста, брокколи, кабачки.
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Среда
Завтрак: одно яйцо всмятку или в мешочек, два хрустящих хлебца.
Обед: большой кусок дыни, две столовые ложки вареной фасоли, большая порция смешанного салата из неограниченного набора, ломтик хлеба с отрубями.
Полдник: один большой банан, стаканчик диетического йогурта.
Ужин: любое готовое низкокалорийное блюдо, тушеная цветная капуста, запеченные помидоры, зеленая фасоль, немного сухого вина.
Четверг
Завтрак: тост из хлеба с отрубями, две столовые ложки (с верхом) домашнего сыра, один помидор.
Обед: хрустящая булочка с салатом и 50 г нежирной ветчины, одно яблоко.
Полдник: 90 г тунца в собственном соку, большая порция смешанного салата, два хрустящих хлебца.
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