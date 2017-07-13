Как ухаживать за жирными волосами летом?

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Жирные волосы летом

Первоочередные причины быстрой потери волосами своего вида: гормональный сбой, переутомление, неправильное питание.

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Летом такие волосы требует особого ухода, который не требует дорогих затрат, но требует времени.

1. Откажитесь от фенов и плоек. Волос способно высохнуть самостоятельно.
2. Старайтесь меньше прикасаться кис руками: расчесывайте расческой, заколюйте непослушные пряди.
3. На лето лучше выбирать собранные прически в виде пучков, косичек или хвостов, так как соприкасаясь с потным телом, волосы становятся мокрыми, теряют объем и слипаются.
4. Даже, если волосы быстро жирнеют, не мойте его каждый день. Лучше используйте сухой шампунь.

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