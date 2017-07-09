Как уберечь ребенка от укусов насекомых

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Доктор Комаровский поделился главными рекомендациями!

На своей странице в социальной сети Instagram известный украинский педиатр Евгений Комаровский поделился важными рекомендациями, которые помогут правильно защититься от укусов, и пользоваться защитными средствами, не навредив здоровью ребенка.

1. Используйте репелленты только после тщательного знакомства с инструкцией;

2. Для детей применяйте только репелленты, разрешенные к использованию в детском возрасте;

3. Не используйте репелленты под одеждой, не наносите их на раны или воспаленные участки на коже;

4. Лично обрабатывайте кожу ребенка, не позволяйте детям самостоятельно пользоваться репеллентами;

5. Не распыляйте аэрозоли репеллентов в закрытых помещениях и автомобилях;

6. Берегите глаза! Сначала нанесите репеллент на руку, а потом уже на кожу лица;

7. Помните: пчел, ос и шершней привлекает одежда ярких цветов и ароматная парфюмерия;

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8. Особая осторожность с оставленными на время сладостями (конфеты, фрукты и т. д.) и сладкими напитками: пчелы и осы могут попытаться разделить вашу трапезу. Накрывайте еду, закрывайте бутылки, следите за тем, что берете в руки и в рот;

9. Не позволяйте детям пить из непрозрачных емкостей (алюминиевых банок, например);

10. Не трогайте ульев, не исследуйте содержимое обнаруженного дупла и запрещайте это детям;

11. При обнаружении роя пчел или ос не делайте резких движений, медленно отступайте;

12. Пользуйтесь накомарниках и протимоскитними сетками.

Источник: www.obozrevatel.com

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