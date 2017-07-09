Как уберечь ребенка от укусов насекомых
Доктор Комаровский поделился главными рекомендациями!
1. Используйте репелленты только после тщательного знакомства с инструкцией;
2. Для детей применяйте только репелленты, разрешенные к использованию в детском возрасте;
3. Не используйте репелленты под одеждой, не наносите их на раны или воспаленные участки на коже;
4. Лично обрабатывайте кожу ребенка, не позволяйте детям самостоятельно пользоваться репеллентами;
5. Не распыляйте аэрозоли репеллентов в закрытых помещениях и автомобилях;
6. Берегите глаза! Сначала нанесите репеллент на руку, а потом уже на кожу лица;
7. Помните: пчел, ос и шершней привлекает одежда ярких цветов и ароматная парфюмерия;
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8. Особая осторожность с оставленными на время сладостями (конфеты, фрукты и т. д.) и сладкими напитками: пчелы и осы могут попытаться разделить вашу трапезу. Накрывайте еду, закрывайте бутылки, следите за тем, что берете в руки и в рот;
9. Не позволяйте детям пить из непрозрачных емкостей (алюминиевых банок, например);
10. Не трогайте ульев, не исследуйте содержимое обнаруженного дупла и запрещайте это детям;
11. При обнаружении роя пчел или ос не делайте резких движений, медленно отступайте;
12. Пользуйтесь накомарниках и протимоскитними сетками.
Источник: www.obozrevatel.com
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