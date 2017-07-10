Как суровые черниговские торговцы борются за клиентов (Фото)
10.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Конкуренция в сфере торговли в Чернигове сумасшедшая. Чего только не придумывают местные предприниматели, чтобы завлечь покупателя к своей лавке.
Очень часто такие маркетинговые ходы срабатывают.
И хоть все сделано слишком просто, зато действует на горожан эффективно.
Адрес магазина с дешевым товаром не публикуем, чтобы там не было очередей.
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