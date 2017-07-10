Как суровые черниговские торговцы борются за клиентов (Фото)

magictr | 10.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Конкуренция в сфере торговли в Чернигове сумасшедшая. Чего только не придумывают местные предприниматели, чтобы завлечь покупателя к своей лавке.

Очень часто такие маркетинговые ходы срабатывают.

И хоть все сделано слишком просто, зато действует на горожан эффективно.

Адрес магазина с дешевым товаром не публикуем, чтобы там не было очередей.

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