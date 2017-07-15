Как стричь ребенку ногти без истерик
Несколько советов, чтобы процесс обрезания ногтей был без истерик сообщает сайт Наша мама.
Или вот смотрите, какой выход нашел этот папа. Кажется, малышу нравится делать маникюр.
Также если вы видите, что малыш сегодня явно”не в духе”, стоит отложить процедуру подстригания ногтей на другой день.
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Если поранили палец малышу
Если разволновались и ранили палец малышу. Необходимо обработать место повреждения бинтом с антисептическим раствором, чтобы не занести инфекцию. Также можно на некоторое время аккуратно обмотать пальчик. Также рекомендуем, чтобы первый маникюр и педикюр малышу провел педиатр, показав вам, как правильно это делать. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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