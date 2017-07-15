Как стричь ребенку ногти без истерик

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько советов, чтобы процесс обрезания ногтей был без истерик сообщает сайт Наша мама.

Не нужно превращать процедуру в пытку для ребенка: “Готовься! Сейчас мы будем стричь ногти!” Это можно делать в игровой форме, например, разыграйте ситуацию, как будто вы пришли в салон красоты, подстригите ногти себе, игрушкам, а затем предложите это сделать малышу. В игру можно привлекать и папу, чтобы малыш убедился – процедура безболезненная и все ее делают. Стричь ногти можно и под любимый мультик.

Или вот смотрите, какой выход нашел этот папа. Кажется, малышу нравится делать маникюр.

Также если вы видите, что малыш сегодня явно”не в духе”, стоит отложить процедуру подстригания ногтей на другой день.

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Если поранили палец малышу
Если разволновались и ранили палец малышу. Необходимо обработать место повреждения бинтом с антисептическим раствором, чтобы не занести инфекцию. Также можно на некоторое время аккуратно обмотать пальчик. Также рекомендуем, чтобы первый маникюр и педикюр малышу провел педиатр, показав вам, как правильно это делать. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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