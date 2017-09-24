Как ставить свечи в церкви: за себя, родных, врагов..
2016-09-11 21:15
Как ставить свечи в церкви: за себя, родных, врагов..
О здравии или в какой нужде обычно свечи ставят Спасителю, Божией Матери, святого великомученика и целителя Пантелеймона, а также тем святым, кому Господь даровал особую благодать исцелять болезни и подавать помощь в различных нуждах.
Молясь о себе или о здравии и благополучии своих близких, после зажигания свечи обязательно должны призвать имя того святого или святой, перед иконами которых вы ставите свечи.
Как ставить свечи в церкви за себя
1. Подойдя к иконе, что вам по духу (Богородици, св. Николая или иного святого), 2 раза крестимся.
2. Зажигаем свечу от лампадки (следите, чтобы воск не капал туда) или от чужих свечей.
3. Ставим свечу в свободное место и закрепляем ее так, что бы не упала и не соприкасалась с другой рядом свечой.
4. Ставя свечу за здоровье себе (и/или близких), произносим такие слова (что по душе):
“Господи Иссусе, Сыну Божий, Помилуй меня грешного (ю) (имя свое без числа согрешил (ла) я, Господи, прости меня”
*Или же обращаемся в молитве к тому святому, кто на иконе со словами:
“Святой угодниче Божий (имя святого), моли Бога за меня, грешного(м) (или имя, за кого просите)”.
*Если обращаемся к Богородице: “Пресвятая Богородице, спаси меня!” – Если ставим 1 свечу за себя и близких святому:
“Преподобне св. (имя), моли Бога о мне и о рабах Божиих (имя1, имя2…)”
*своему святому покровителю:
“Моли Бога о мне святый (имя святого), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.”
*Ангелу-хранителю:
“Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с неба, прилежно молю тя: ты днесь просвети, и от всякого зла сохрани, к благому деянию настави и на путь спасения исправления. Аминь.”
*Святому:
“Святой угодниче Божий Николае (или святая мученице Татиано, благоверне княже Александре и т. д.)! Моли Бога о мне грешном (грешной), да простит мне Господь вся прегрешения моя и святыми твоими молитвами сподобит достичь Царствия Небесного”.
1. Прочтя молитву, побудьте рядом с тем, о ком молились. Вспомните их лица, язык… Не стесняйтесь слез, если всплакнулось.
2. Если вы совершили молитву, не спеша, перекрестившись и поклонившись, можно ставить также другую или же аккуратно отойдите в удобное для вас место.
Обычно, за себя ставят свечку в конце, после того, как всем поставили свечи.
Как ставить свечки в церкви за близких:
1. Зажигаем свечу от лампадки (следите, чтобы воск не капал туда) или от чужих свечей.
2. Ставим свечу в свободное место и закрепляем ее так, что бы не упала и не соприкасалась с другой рядом свечой.
3. Ставя свечу за здоровье близких, произносим такие слова:
*”Господи Иссусе, Сыну Божий, Помилуй грешного (ю) (имя близкого), без числа согрешил (ла) он(она), Господи, прости его (ее)”
*Или же обращаемся в молитве к тому святому, кто на иконе со словами:
“Святой угодниче Божий (имя святого), моли Бога обо грешной(м) (имя, за кого просите)”.
*“Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), родителей моих (имена), родственников и благодетелей и всех православных христиан.“
*Если к Богородице обращаемся:
“Пресвятая Богородице, спаси (имя, за кого просите)!”
— Если ставим 1 свечу за всех близких святому:
“Преподобне св. (имя), моли Бога о рабах Божиих (имя1, имя2…)”
Прочтя молитву, побудьте рядом с тем, о ком молились. Вспомните их лица, язык… Не стесняйтесь слез, если всплакнулось.
Если вы совершили молитву, не спеша, перекрестившись и поклонившись, можно ставить также другую или же аккуратно отойдите в удобное для вас место.
За себя и близких свечи ставим всегда, когда приходим в храм или же по желанию или есть необходимость.
Как ставить свечи в церкви за врагов:
1. Подойдя к иконе, что вам по духу (лучше если это будет св. Николай – он любит ваших врагов), 2 раза крестимся.
2. Зажигаем свечу от лампадки (следите, чтобы воск не капал туда) или от чужих свечей.
3. Ставим свечу в свободное место и закрепляем ее так, что бы не упала и не соприкасалась с другой рядом свечой.
4. Ставя свечу за здоровье врагов, произносим такие слова, что по духу:
*”Господи Иссусе, Сыну Божий, Помилуй грешного (ю) (имя врага без числа согрешил (ла) он(она), Господи, прости его (ее)”
Можно добавить слова от себя, глядя на свечу:
“Я ему (ей) все прощаю и желаю добра, счастья и здоровья”
*Или же обращаемся в молитве к тому святому, кто на иконе со словами:
“Святой угодниче Божий (имя святого), моли Бога обо грешной(м) (имя, за кого просите)”.
*Если к Богородице обращаемся:
“Пресвятая Богородице, спаси (имя, за кого просите)!”
*Если ставим 1 свечу за всех врагов святому:
“Преподобне св. (имя), моли Бога о рабах Божиих (имя1, имя2…)”
5. Прочтя молитву, побудьте рядом с тем, о ком молились. Вспомните их лица, язык… Не стесняйтесь слез, если всплакнулось. Главное, простите всех, кто вам насолил.
6. Если вы совершили молитву, не спеша, перекрестившись и поклонившись, можно ставить также другую свечу или же аккуратно отойдите в удобное для вас место.
Враги – те, кто нас не любят, ненавидят, те кто нам постоянно вредит, или те, с кем мы хотим помириться. В других случаях, лучше “плохих людей”, если вы чувствуете, обходить стороной и не провоцировать конфликты, стараться не реагировать.
И помните: “молитесь о других и вам воздастся” – так кратко можно охарактеризовать высказывания и наставления святых отцов Церкви всех времен. Это же относится к недоброжелателям и врагам нашим:
“молитесь за обижающих вас и гонящих вас”, сказал Иисус Христос (Мф, 5.44).
Когда за врагов ставить свечи в храме для защиты?
Есть обычай ставит свечи за врагов 3 дня подряд, или 3 дня через 3 дня (или через 7 дней 3 недели подряд и др.), или же – когда ходят в храм, время от времени.
А еще рекомендуют – в 1 день в 3-х храмах… Все зависит от вашего желания. Но помните, поставить свечу за врага – это не магия и не “инструмент против врага”, это лишь ваше искренние желание вернуть врага (обычно, кто внецерковний) к Господу Богу или же благословить его на добродеяние по отношению вас.