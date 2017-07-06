Как спланировать детскую комнату, если у вас маленькая обитель
Большое количество родителей, в семьях которых родилось дитя, задаются вопросом, как обустроить детский уголок в небольшой квартирке? Если и вы столкнулись с такой проблемой, мы с радостью поможем вам и дадим несколько интересных и нужных советов, которые точно вам пригодятся. Все подробности ждут вас внутри, спешите.
2. Балкон.
Часто жители многоэтажек превращают большие и многофункциональные балконы в склад ненужных вещей, тогда, как его можно использовать более рационально. Сегодня можно объединить балкон с жилым помещением, таким образом расширив квадратуру вашего дома и найдя дополнительный уголок для нового члена вашей семьи. Уверены, на первых порах этого помещения вам хватит, чтобы оборудовать для ребенка функциональное место.
3. Достройка.
Если у вас частный дом, или вы живете на первом этаже ,вы сможете организовать достройку. В частном доме вполне реально достроить отдельную большую детскую для ребенка, если же имеете дело с квартирой, то можно сделать небольшую достройку в виде просторного балкона, и тому подобное.
В любом случае, вариантов множество, вам стоит лишь найти тот, который подойдет именно вам. Надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор и натолкнут вас на новые идеи по обустройству детской комнаты для вашего малыша.
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