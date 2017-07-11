Как сон влияет на ваши волосы?
Избегай тугих резинок
Ты можешь потратить полцарства на стильную стрижку, окрашивание и косметику для волос. Но все усилия по уходу за волосами может свести на нет ночь, проведенная с завязанным хвостиком. Особенно сильно вредят волосам тугие резинки, которые дают дополнительную нагрузку на корни волос. Постоянное ношение тугих хвостов может спровоцировать совсем нежелательные результаты – вплоть до выпадения волос.
обеспечиваем уход
Ночной уход для волос иногда может стать лучшим решением для сухих кудрявых волос или секущихся кончиков. Наноси перед сном масло по всей длине или на кончики, и заплети волосы в нетугую косу. Масло интенсивно питает и восстанавливает волосы.
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Ночная укладка
Если у тебя длинные волосы и ты хочешь, чтобы за ночь оно не запуталось, а на утро выглядело прекрасно, делай укладку на ночь. Скрути волосы в жгут и заверни его в пучок на макушке, закрепи широкой тканевой резинкой, которая не будет травмировать волосы. Утром ты получишь природные привлекательные волны.
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