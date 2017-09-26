Как соцсети отреагировали на увольнение Штепы: уже можно и в “Правый сектор” принимать
26.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-26 12:55
Как соцсети отреагировали на увольнение Штепы: уже можно и в “Правый сектор” принимать
Изменение меры пресечения для Штепы на домашний арест вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей.
Вообще-то ей очень повезло, ведь соцсети сделали за нее огромную работу, а именно – очертили планы на будущее. Штепе напомнили, что в селе Звановка, куда она приехала, скоро выборы, а это шанс стать сельским головой. Ну, или можно еще успеть выступить с трибуны Генассамблеи ООН, передает Rus.Media.
Как бежать? Скоро выборы!
Черный юмор пошел в ход.
Судя по виду Штепы, она сейчас и в “Правый сектор” готова вступать. Ну или кто-то ей посоветовал: в любой непонятной ситуации держи флаг и говори “Слава Украине”.