Как соцсети отреагировали на увольнение Штепы: уже можно и в “Правый сектор” принимать

despravda | 26.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-26 12:55

Как соцсети отреагировали на увольнение Штепы: уже можно и в “Правый сектор” принимать
Изменение меры пресечения для Штепы на домашний арест вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей.

Вообще-то ей очень повезло, ведь соцсети сделали за нее огромную работу, а именно – очертили планы на будущее. Штепе напомнили, что в селе Звановка, куда она приехала, скоро выборы, а это шанс стать сельским головой. Ну, или можно еще успеть выступить с трибуны Генассамблеи ООН, передает Rus.Media.

Как бежать? Скоро выборы!

Черный юмор пошел в ход.

Судя по виду Штепы, она сейчас и в “Правый сектор” готова вступать. Ну или кто-то ей посоветовал: в любой непонятной ситуации держи флаг и говори “Слава Украине”.

 

Похожие записи

Об авторе

despravda