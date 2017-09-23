Как снять воспаление кишечника
2016-07-09 22:14
Как снять воспаление кишечника
Хронический энтерит и хронический колит – хронические воспалительные заболевания кишечника, приводящие к морфологическим изменениям слизистой оболочки и нарушению моторной, секреторной, всасывательной и других функций кишечника.
Как снять воспаление кишечника?
Этиотропная терапия хронического энтерита и колита включает нормализацию режима и качества питания, устранения влияния на кишечник токсических и других повреждающих факторов (дегельминтизация), терапию сопутствующей патологии.
Патогенетическая терапия при воспалении кишечника включает диету № 4 или № 2 по Певзнеру, содержащих достаточное количество животного белка, легкоусвояемых жиров и витаминов. Исключаются из рациона пряности, копчености, молоко, продукты, вызывающие повышенное газообразование.
Для нормализации двигательной активности при воспалении кишечника применяют адсорбенты и вяжущие препараты (Полифепам, Энтеродез, Смекта, препараты висмута),антидиарейные средства (Имодиум, плоды черемухи, черники, трава зверобоя, соплодия ольхи серой и черной, дубовая кора, корки граната).
Чтобы снять воспаление, современная медицина предусматривает также назначение антигистаминных средств (Супрастин, Тавегил, Димедрол), глюкокортикоидов (Преднизолон), Сульфосалазина.
При запорах на фоне воспаления кишечника назначают слабительные (Бисакодил, препараты ревеня, Кафиол, Лактулоза, пищевые отруби) и спазмолитики (Но-шпа, Папаверин).
Для устранения дисбиотических нарушений (дисбактериоза) используют эубиотики и препараты, подавляющие патологическую микрофлору кишечника (Мексаформ, производные Оксихинолина), бактерийные препараты (Бификол, Бактисубтил, Линекс), полиферментные препараты (Панкреатин, Панзинорм, Фестал).
Как лечить воспаление кишечника при неспецифическом язвенном колите?
Неспецифический язвенный колит (НЯК) – заболевание, которое характеризуется воспалением кишечника с эрозивно-язвенным поражением и вовлечением в процесс ряда других органов (печени, суставов, кожи). Лечение воспаления кишечника при данном заболевании направлено на достижение ремиссии заболевания и предупреждение осложнений. При легкой форме НЯК снять воспаление кишечника можно амбулаторно, другие формы течения заболевания требуют лечения в стационаре. Больным назначается диета с повышенным содержанием белка (диета № 46 по Певзнеру)
Методы лечения воспаления кишечника при язвенном колите
Медикаментозная терапия воспалительного заболевания кишечника проводится препаратами 5-аминосалициловой кислоты (Месалазин, Салофальк), глюкокортикоидами. Эффективен при воспалении кишечника прием данных препаратов как внутрь, так и местно (ректально) в виде суспензии. В комплексной терапии НЯК, чтобы снять воспаление кишечника, используются препараты интерферона (Реаферон), антибактериальная терапия Метронидазолом или антибиотиками широкого спектра действия, эубиотиками. Больным показано введение белковых растворов (10 или 20 % растворы альбумина, растворы аминокислот) и витамины А, Е, С, РР.
Физические методы лечения больных колитами направлены на:
1. усиление (колоностимулирующі методы)
2. или ослабление нарушенной моторной функции кишечника (колономодулирующі методы),
3. снижение (миорелаксирующие методы лечения воспаления кишечника)
4. или повышение (миостимулирующи методы) тонуса его гладкой мускулатуры
5. и восстановление нарушенной кишечной микрофлоры (биотические методы лечения воспаления кишечника).
Причины воспаления кишечника
Воспалительные заболевания кишечника, хронический энтерит и хронический колит – самостоятельные заболевания, нередко сочетаются друг с другом и схожие по этиологии и патогенезу. Они являются наиболее частой патологией кишечника и могут сопутствовать другим заболеваниям органов пищеварения.
Причины воспаления кишечника при хроническом энтерите
Причиной воспаления кишечника на фоне хронического энтерита могут быть хронические интоксикации, пищевая аллергия, паразитарные инвазии, врожденные ензимопа-тии тонкой кишки, повторные пищевые токсикоинфекции.
Патогенез воспаления кишечника складывается из нескольких основных звеньев, что замыкает порочный круг. Первое – хроническое повреждающее воздействие этиологического фактора на стенку тонкой кишки. В результате происходит нарушение защитных барьеров слизистой оболочки (гликокаликса, системы лизоцима, местного, клеточного и гуморального иммунитета).
Следующее звено в патогенезе воспаления кишечника – развитие гиперчувствительности к бактериальным антигенам, продуктам гидролиза пищевых белков, белкам поврежденной стенки кишки и формирование тканевого воспаления. Нарушение нормальных механизмов пищеварения и всасывания способствует “заселение” тонкой кишки несвойственной ей микрофлорой. Последнее обстоятельство приводит к дальнейшему повреждению слизистой оболочки образуются токсичными веществами и антигенными субстанциями.
Причины воспаления кишечника при неспецифическом язвенном колите
Этиология неспецифического язвенного колита окончательно не установлена. Выдвигались разные предположения развития заболевания. Наиболее подробно обсуждалась инфекционная теория развития НЯК – цитомегаловирусы, отдельные штаммы кишечной палочки и другие бактерии. Из факторов внешней среды, которые также могут рассматриваться как условия, при которых легче развивается воспаление кишечника на фоне НЯК, может быть также указан характер питания: чрезмерное потребление легкоусвояемых углеводов при недостаточном количестве растительной клетчатки, а также нервно-психические воздействия. Большое значение в возникновении НЯК имеет генетическая предрасположенность.
В развитии воспаления кишечника несомненное значение имеет изменение иммунного статуса, прежде всего иммунной системы кишечника, активация перекисного окисления липидов на фоне прогрессирующего апоптоза в слизистой оболочке. При НЯК субпопуляции Т-лимфоцитов в кишечнике отличаются повышенной активностью. Кроме того, под воздействием этиологических факторов в слизистой оболочке отмечается усиление апоптоза, что способствует активации воспалительных реакций. При НЯК усиливаются процессы перекисного окисления липидов на фоне истощения функции антиоксидантной системы, что приводит к патогенному влиянию свободных радикалов и развитию гиперергического воспаления кишечника.
Причины воспаления кишечника при хроническом язвенном колите
Хронический язвенный колит вызывается возбудителями кишечных инфекций (сальмонеллы, условно-патогенная микрофлора кишечника и др), грибами, кишечной амебой, лямблиями, а также гельминтами, которые создают условия для поддержания воспаления в толстой кишке. Имеют значение алиментарный фактор, сопутствующие заболевания органов пищеварения, хронические интоксикации бытовыми и промышленными токсинами, радиационные воздействия, нерациональный прием лекарств (антибиотики, слабительные), длительный копростаз (сужение просвета кишки спайками, аномалии развития).
Основным механизмом развития воспаления кишечника при хроническом язвенном колите в большинстве случаев является непосредственное раздражающее и повреждающее действие различных механических и токсических факторов на стенку толстой кишки. Инфекционные и протозойные колиты приобретают хроническое течение при снижении иммунологической реактивности организма, а также сенсибилизации к поврежденного эпителия кишечной стенки и к антигенам инфекционного происхождения. Этому способствуют повторное инфицирование и персистенция возбудителя в стенке кишки. Возникают при воспалении кишечникаизменения вызывают:
1. нарушение моторной функции кишечника,
2. дисбактериоз,
3. кишечную экссудацию
4. и расстройство процессов всасывания в кишечнике.