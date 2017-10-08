Как смена цвета волос может повлиять на вашу судьбу и что означает каждый из оттенков
2017-10-08 14:03
Как смена цвета волос может повлиять на вашу судьбу и что означает каждый из оттенков
Много факторов в жизни могут повлиять на судьбу человека, и цвет волос не является исключением.
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Будьте осторожны, экспериментируя с имиджем, чтобы смена образа не изменила вашу судьбу в худшую сторону, передает Rus.Media.
Внешность человека создает первое впечатление и многое говорит о ее характере. Это касается вида в целом, одежды и, конечно же, прически. Ваша стрижка и цвет волос являются не только частью имиджа, но и отражают вашу натуру. Каждый человек рождается с определенным типом цвета и уже в течение жизни вносит в него изменения. В первую очередь это касается цвета волос.
Не только женщины, но и многие мужчины иногда желают кардинально изменить свой образ и задумываются о новый цвет волос. Однако не стоит забывать, что любые изменения во внешности чреваты последствиями. Будут они положительными или нет, зависит только от вас. Если вы все же решительно настроены перекрасить волосы, узнайте, как такие изменения повлияют на вашу судьбу.
Светлые оттенки волос
Для большинства блондинов характерны открытость и беззаботность. Людей с таким натуральным цветом волос гораздо меньше, чем брюнетов или шатен. Если человек решает придать своим волосам светлый оттенок, скорее всего, он хочет добавить своему образу изящества и легкости.
Таким цветом волос управляет Меркурий, что полностью разрушает стереотип о глупости и наивность блондинов. Наоборот, под влиянием этой планеты проявляется их любознательность, доброжелательность и общительность. Они всегда легко находят контакт с любыми людьми, любят познавать что-то новое и необычное, предпочитают не сидеть на месте, а отдыхать активно, путешествуя по разным городам и странам.
Придав своим волосам светлый оттенок, вы усилить влияние Меркурия. Это поможет вам раскрыться, проявить себя, поспособствует саморазвитию и достижению целей. Однако не стоит забывать и про негативные черты этой планеты. Многие люди, попадая под влияние Меркурия, становятся не столько общительными, сколько разговорчивыми и лживыми. Пропадает чувство ответственности за сказанные слова, что может просто обидеть окружающих и тем самым отвернуть от вас даже близких людей.
Ваши мысли могут стать беспорядочными, а сосредоточиться на конкретном деле будет очень сложно. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как осветлять волосы. Возможно, чрезмерная уверенность и открытость повредит вам и пагубно отразится на вашей дальнейшей судьбе.
Темные оттенки волос
Для брюнетов характерны стойкость, умение постоять за себя и решительность. Однако часто людям с темным цветом волос приписывают чрезмерную жесткость и расчетливость. Решив перекраситься в темный цвет, вы сможете придать своему образу таинственность, а благодаря энергетике этого оттенка вам будет проще достичь своих целей.
Темным цветом волос управляет Плутон, чье влияние придает еще больше чувственности и загадочности этим людям. Под влиянием этой планеты проявляются такие качества, как уверенность, харизматичность и мужественность. Черноволосые люди не боятся проблем и трудностей, всегда готовы дать отпор провокаторам, при этом сами не являются заядлыми скандалистами. Даже наоборот: брюнеты предпочитают мирную атмосферу вокруг себя, а любые конфликты только вытягивают из них жизненную энергию.
Если вы перекрасить в темный цвет, Плутон возьмет вас под свое покровительство. Вы почувствуете необычайный прилив энергии, смелость, вам покажется, что на свете нет таких проблем, которые вы не смогли бы преодолеть. Однако планета может пробудить в вас и отрицательные качества: ревнивость, вспыльчивость, желание всех и все контролировать.
Вы будете чаще стараться идти на риск, порой необоснованный, из-за чего могут появиться проблемы на работе и в личной жизни. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. Властная и сильная женщина просто начнет угнетать мужчину, а чаще всего это заканчивается крахом семейной жизни. Придав своим волосам темный оттенок, старайтесь контролировать свои эмоции и не забывайте оставаться самими собой.
Как рыжий цвет волос влияет на судьбу
Рыжий цвет является фаворитом для многих женщин. Рыжеволосые люди обладают сильным характером, при этом могут быть очень веселыми. Уже с детства у них проявляется храбрость и настойчивость. Ведь не зря именно этот цвет волос многие ассоциируют с огнем. Несомненно, в этих людях есть определенная искра.
Не удивительно, что этим цветом управляет Солнце. Благодаря его влиянию и без того яркие обладатели рыжих волос излучают еще больше света вокруг себя. Общение с такими людьми приносит удовольствие и повышает настроение. Их можно назвать уникальными людьми как внешне, так и внутренне. Их главная особенность заключается в том, что они реже, чем другие люди, страдают депрессиями или чувствуют одиночество.
Детская непосредственность является их главной чертой, поэтому у людей с рыжими волосами хорошо развито воображение, они креативные и чаще всего связывают свою жизнь с творческими профессиями. Если вы решились придать своим волосам ярко-рыжий оттенок, вы почувствуете необычайный внутренний прилив энергии. Влияние Солнца в этом случае усилит ваше чувство ответственности, что может хорошо сказаться как на работе, так и в любовной сфере.
Не стоит забывать и о негативном влиянии Солнца. Как правило, солнечным людям присущи такие черты, как высокомерие, эгоистичность и самолюбие. Не каждому человеку будет легко смириться с такими особенностями характера своего партнера, поэтому рыжеволосым людям порой очень легко влюбиться и получить взаимность, но сложно сохранить навсегда теплые отношения.
Чтобы предотвратить негативное воздействие Солнца на вашу судьбу, постарайтесь избегать конфликтов с окружающими людьми и излишней вспыльчивости.
Решив перекраситься, старайтесь ответственно подходить к выбору цвета, ведь любые перемены во внешности способны значительно повлиять на вашу судьбу.