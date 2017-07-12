Как скрыть седые волосы
Несколько советов, чтобы не выдать седину сообщает сайт Наша мама.
Используй растительные красители.
Натуральная хна и басма – прекрасные помощники, как быстро и эффективно скрыть седину волос. Конечно, цветовая палитра этих компонентов не богатая, зато волосы будут здоровыми, густыми и шелковистыми без единого седого волоска.
Используй лосьоны с содержанием стволовых клеток.
Именно этот продукт способен не только скрыть седину, но и восстановить волосы. Использовать лосьон с содержанием стволовых клеток нужно курсом в течение десяти дней, и ты надолго забудешь о седые волосы.
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Создай солнечные блики в волосах.
Прекрасным решением, как избавиться от седых волос, хоть и ненадолго, станет поход к колориста. Мастер поможет подобрать нужный тебе оттенок и превратит седые волоски на модные блики. С таким окрашиванием волосы станут более густыми и здоровыми.
Используй тонирующую пудру.
Если ты собираешься на какое-то мероприятие и заметила, что у тебя есть парочка седых волосков, экспресс-методом, как избавиться от седых волос, прекрасно послужит тонирующая пудра. Она буквально за пару секунд превратит твои волосы без вреда и не исчезнет с корней, если ты попадешь под дождь или снег.
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