Как Шевченко оценил дебют Марлоса в сборной Украины
2017-10-08 20:59
Как Шевченко оценил дебют Марлоса в сборной Украины
Андрей Шевченко остался доволен результатом игры с Косово.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над Косово в комментарии каналу Футбол подвел итоги игры, передает Rus.Media.
“Тяжелый матч, погодные условия — ужасные. Косовары старались, боролись. Наши ребята молодцы, выстояли. Очень грамотно сыграли.
На таком поле очень трудно играть, я остался доволен самоотдачей, доволен результатом. Я сказал футболистам действовать по ситуации: есть возможность — играйте, нет — боритесь. Поймите, при такой погоде просто невозможно контролировать мяч.
Дебют Марлоса? Он вошел хорошо. Марлос с мячом работает идеально, мы знаем его сильные качества. Он однозначно усилит нашу команду.
Следующий матч у нас финальный. Нам нужно выигрывать независимо от сегодняшних результатов наших оппонентов”, – отметил Шевченко.