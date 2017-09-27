Как сейчас выглядит “Донбасс Арена”
27.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-06-06 16:37
Как сейчас выглядит “Донбасс Арена”
Заброшенный стадион в Донецке потихоньку приходит в упадок.
В интернете появились новые фотографии оккупированной Донбасс Арены, на которых видно, что стадион понемногу зарастает сорняками, передает Rus.Media.
Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский.
“Покинутая Донбасс Арена понемногу зарастает сорняками. Газоны одичали, пруд превратился в болото, повсюду сорняки. Витрина русского мира”, – написал он.