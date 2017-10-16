Как сделать свой Instagram популярным у тысяч подписчиков!
2017-10-16 16:11
Как сделать свой Instagram популярным у тысяч подписчиков!
Учимся у звезд.
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Портретная съемка в студии, как у Ольги Бузовой.
Секрет этой фотографии — идеальный макияж. А начинается он с безупречной кожи (придать ей еще большего блеска ты сможешь уже после с помощью фотошопа). Начни с основы — она дополнительно увлажнит твою кожу, сделает ее более ровной и гладкой. Тон в этом случае будет выглядеть натуральнее. Выбирай для макияжа тональные средства плотных текстур — они скроют все неровности кожи, которые становятся очевидными при вспышке. Не забывай нанести тон на шею, зону декольте и уши, передает Rus.Media
Для такой съемки ты смело можешь поэкспериментировать с тенями плотной текстуры и ярких оттенков. Возможно, в обычной жизни ты вряд ли сделаешь такой макияж, но на фотографии такие броские цвета будут выглядеть очень эффектно.
Если ты не боишься смелых решений, используй в макияже пигментированные шиммеры и хайлайтери. Такие средства многофункциональны. Они позволят подчеркнуть скулы, расставить акценты в глаз, визуально увеличить губы. Сияющий эффект в мейке — то, что надо, если ты хочешь получить эффектные крупные планы.
Идеальное селфи как у Алены Шишковой
Казалось бы, что может быть проще — достала телефон и сфотографировала себя на расстоянии вытянутой руки. Только вот идеальным селфи получается далеко не всегда. Самое важное в такой съемке — подходящее освещение. Желательно, чтобы это был естественный свет. Но даже при искусственном могут получиться классные фотки. Например, в данном случае Алена использует светодиодную кольцевую лампу (незаменимый инструмент современного визажиста). Она дает приятный рассеянный свет. Телефон в данном случае нужно держать чуть выше, голову слегка повернуть к камере.
Обрати внимание, что у тебя находится не только на переднем но и на заднем фоне. Неудачный «задник» испортил не одну сотню фотографий. За тобой не должно быть ничего лишнего и отвлекающего.
Идеальный макияж для селфи: ровный тон, подчеркнутые скулы, акцент на макияж глаз (smoky или стрелки или губы (яркая помада). Выбери что-то одно, тогда фотография будет красивой и естественной. И, конечно, не забывай искренне улыбаться! Это заставляет глаза светиться, а виртуальных друзей нажимать лайк под твоей фоткой.
Фото под водой как у Анастасии Решетовой
Сегодня можно сделать фотографию под водой даже на водонепроницаемую «мыльницу». Правда, о качестве в таком случае говорить не придется. Если же ты хочешь получить классный снимок, как из глянцевого журнала, то тебе понадобится… фотограф. Причем с хорошей техникой и умением работать со светом, ведь это главное. Под водой сделать удачный кадр сложнее из-за того, что вода очень сильно поглощает свет и при погружении на определенную глубину цвета постепенно исчезают, снимки теряют контрастность. Поэтому лучше всего снимать на небольшой глубине. А если это делать в бассейне, то желательно со светлым дном, в случае с океаном — белым песком. Солнечная погода в день съемки будет весьма кстати.
Стилизованные фотосъемки как у Алены Водонаевой
Примерь на себя новую роль и удиви друзей. Для этого определись с образом и максимально обыграв его — начиная от одежды, макияжа, прически и заканчивая деталями. Сказать по правде, над этим образом Елены в стиле Эми Уайнхаус поработали не меньше 6 человек. В центре внимания, конечно же, волос. Для создания такой прически тебе понадобятся накладные пряди различной длины, без них никак… Придется поработать и над иконическими стрелками (как их правильно нарисовать, ты можешь прочесть здесь). Дополнят образ узкая мини – юбку и туфли на шпильке — нечто подобное у тебя наверняка найдется. А вот с татуировками придется повозиться. Вариант первый — рисовать самостоятельно, второй вариант — подобрать подходящий рисунок среди переводных тату.
Украшения и аксессуары на фото как у Виктории Бони
Порой именно маленькая деталь может стать идеальным завершением образа. Составляя look к фотосессии, не забывай об этом. Например, броские украшения в стиле 60-х станут ярким акцентом в сочетании с нежным платьем. Это только добавит тебе женственности и сделает образ более заметным. Такие детали всегда приковывают взгляды и вызывают интерес, кроме того, они отлично смотрятся в кадре.
Главное — соблюдать баланс! Не обвешивайся всеми украшениями с ног до головы, не забывай играть на контрасте цвета одежды и аксессуаров. Кстати, украшения могут быть достаточно скромными на первый взгляд, как в этом случае. На Виктории инкрустированные мелкими бриллиантами аксессуары из кораллов. Они поддерживают современные тенденции к скромности и сдержанности, но в тоже самое время выглядят очень эффектно.
Ну и конечно, сумка в кадре (особенно узнаваема) — еще плюс один лайк! В данном случае в объективе бренд Hermes, Birkin. Это тот самый случай, когда присутствие аксессуара в кадре может сказать больше, чем место самой съемки.