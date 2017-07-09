Как сделать семейную жизнь счастливой и гармоничной

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Каких важных правил нужно придерживаться, чтобы пребывание под одной крышей не обернулось каждого из вас провалом.

1. Постарайтесь не поддаваться гендерным стереотипам, как только переступите ваш общий порог. Лучше трезво оцените слабые и сильные стороны друг друга и отталкивайтесь от них, решая, кто будет планировать бюджет, а кто – звать гостей на вечеринку.

2. Помните о право друг друга на личное пространство, в которое другому вторгаться нельзя. Не старайтесь стать единым организмом с четырьмя руками и ногами – каждый из вас интересен как отдельная личность. Общие увлечения – это прекрасно, но если до того как съехаться с любимым, ты каждую субботу проводили в фитнес-клубе, а он собирал модели вертолетов два вечера в неделю – не стоит от этого отказываться.

3. Если вы поссорились, не ложитесь спать не помирившись. За то время, что вы будете обижаться друг на друга и спать по разные стороны кровати, вы оба, наверняка, придумаете еще по пять поводов для выяснения отношений. Так что не откладывайте на завтра.

4. Не устраивайте соревнований друг с другом. И никогда не ведите счет его побед и поражений – в любви победителей и побежденных не существует. А если вдруг что-то пошло не так, постарайтесь сразу искать выход из ситуации, а не думать, кто виноват.

5. Не решай за него. Неважно, что нужно выбрать – цвет галстука или блюдо в ресторане. Если это его галстук, то и выбор тоже его. Не предполагайте, а спрашивайте друг у друга о том, в чем не уверены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
6 советов, чтобы пережить ссору в браке

6. Поддерживайте эффект новизны, чтобы не охладеть друг к другу в постели. Понятно, раньше каждый раз, когда вы ночевали вместе, был поводом для праздника. Теперь вы засыпаете на соседних подушках каждый день, а с утра – на работу, но это не означает, что время секс-марафонов прошло. Главное – не давайте друг другу заскучать.

7. Старайтесь относится с юмором к проблемам и неудачам и не надейтесь, что ваша жизнь будет тихим и безоблачным – такого еще не случалось ни у одной пары в мире. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr