Как сделать семейную жизнь счастливой и гармоничной
Каких важных правил нужно придерживаться, чтобы пребывание под одной крышей не обернулось каждого из вас провалом.
2. Помните о право друг друга на личное пространство, в которое другому вторгаться нельзя. Не старайтесь стать единым организмом с четырьмя руками и ногами – каждый из вас интересен как отдельная личность. Общие увлечения – это прекрасно, но если до того как съехаться с любимым, ты каждую субботу проводили в фитнес-клубе, а он собирал модели вертолетов два вечера в неделю – не стоит от этого отказываться.
3. Если вы поссорились, не ложитесь спать не помирившись. За то время, что вы будете обижаться друг на друга и спать по разные стороны кровати, вы оба, наверняка, придумаете еще по пять поводов для выяснения отношений. Так что не откладывайте на завтра.
4. Не устраивайте соревнований друг с другом. И никогда не ведите счет его побед и поражений – в любви победителей и побежденных не существует. А если вдруг что-то пошло не так, постарайтесь сразу искать выход из ситуации, а не думать, кто виноват.
5. Не решай за него. Неважно, что нужно выбрать – цвет галстука или блюдо в ресторане. Если это его галстук, то и выбор тоже его. Не предполагайте, а спрашивайте друг у друга о том, в чем не уверены.
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6. Поддерживайте эффект новизны, чтобы не охладеть друг к другу в постели. Понятно, раньше каждый раз, когда вы ночевали вместе, был поводом для праздника. Теперь вы засыпаете на соседних подушках каждый день, а с утра – на работу, но это не означает, что время секс-марафонов прошло. Главное – не давайте друг другу заскучать.
7. Старайтесь относится с юмором к проблемам и неудачам и не надейтесь, что ваша жизнь будет тихим и безоблачным – такого еще не случалось ни у одной пары в мире. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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