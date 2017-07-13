Как сделать секс заметно лучше
Целых три совета, которые помогут сделать секс лучше, сообщает сайт Наша мама.
Сядьте на средиземноморскую диету
Согласно исследованиям, этот вид диеты способствует снижению кровяного давления и уровня сахара в крови. Благодаря тому, что средиземноморская диета содержит много овощей, рыбы, оливкового масла и фруктов, она – как раз то, что нужно, чтобы снизить опасные показатели. Ведь диабет и повышенное давление приводят к уменьшению кровотока в крови, и вам труднее возбуждаться.
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Оденьте носки!
Вас удивила эта совет? И зря: исследователи обнаружили, что уровень возбуждения и температура стопы связаны непосредственно. Оказывается, что область мозга, связанная с генитальными ощущениями, располагается по соседству с той, которая отвечает за ощущения в ногах. Некоторые ученые также считают, что холодные ноги дают общий дискомфорт, который не позволяет наслаждаться сексом. Даже был проведен интересный эксперимент с носками: оказалось, что в тех парах, которые занимались сексом в носках, оргазм наступал на 80% чаще! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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