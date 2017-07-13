Как сделать секс заметно лучше

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Целых три совета, которые помогут сделать секс лучше, сообщает сайт Наша мама.

Выключите все гаджеты
Как правило, враг секса номер один называют усталость, скопившаяся на протяжении дня. Зная это, вы, придя домой, решаете немного отдохнуть и … включаете телевизор! И делаете огромную ошибку: подсветка экранов телевизора, компьютера и смартфона не расслабляет, а наоборот, возбуждает нервную систему. Как итог – вам совсем не хочется заниматься сексом! Вместо просмотра социальных сетей и телевизора выберите другой вид отдыха: чтение книги (не электронной), теплую ванну, прогулку по парку.

Сядьте на средиземноморскую диету
Согласно исследованиям, этот вид диеты способствует снижению кровяного давления и уровня сахара в крови. Благодаря тому, что средиземноморская диета содержит много овощей, рыбы, оливкового масла и фруктов, она – как раз то, что нужно, чтобы снизить опасные показатели. Ведь диабет и повышенное давление приводят к уменьшению кровотока в крови, и вам труднее возбуждаться.

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Оденьте носки!
Вас удивила эта совет? И зря: исследователи обнаружили, что уровень возбуждения и температура стопы связаны непосредственно. Оказывается, что область мозга, связанная с генитальными ощущениями, располагается по соседству с той, которая отвечает за ощущения в ногах. Некоторые ученые также считают, что холодные ноги дают общий дискомфорт, который не позволяет наслаждаться сексом. Даже был проведен интересный эксперимент с носками: оказалось, что в тех парах, которые занимались сексом в носках, оргазм наступал на 80% чаще! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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