Как сделать малыша умнее еще в утробе матери
2017-10-12 19:50
Как сделать малыша умнее еще в утробе матери
6 способов развития ребенка до рождения.
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Читайте книги ребенку еще до рождения!, передает Rus.Media.
Связь ребенка с мамой устанавливается задолго до его рождения, во время внутриутробного развития малыша. Эта связь имеет огромное значение для его развития. Надеемся, что данная статья будет полезна тем родителям, которые не воспринимают всерьез дородовой развитие и воспитание ребенка.
На страницах международного научного журнала PLOS One опубликованы результаты исследования, целью которого было изучение развития ребенка до рождения.
В исследовании принимало участие 23 беременных женщины, которых предполагалось поместить в темную комнату. Далее их просили выполнить три задания. Сначала им необходимо было погладить свой живот, потом вслух обратиться к своему ребенку. И последнее задание: не контактировать со своим малышом.
Одновременно фиксировались движения плода с помощью эхографии. Как оказалось, лучше всего он реагировал на поглаживания живота. Плод реагирует на этот раздражитель движениями головы, рук и губ.
Как отмечает доктор Ребекка Левис, преподаватель в Медицинском колледже нью-йорка, дети не только слышат голоса своих мам, но и узнают их.
Автор исследования Патрисия Кул отмечает важность для будущих мам знаний о том, как их дети учатся, слушают и запоминают информацию в период их внутриутробного развития. Дети способны усваивать информацию еще до рождения.
Другое исследование выявило взаимосвязь между общением родителей со своими будущими детьми и последующим интенсивным развитием их языковых способностей, а также способности к чтению.
Педиатр Анатолий Беловски подчеркивает, что родители должны всячески мотивировать своего малыша обучаться, взаимодействуя с ним во время беременности, читая ему детские книжки, общаясь с ним, поглаживая мамин живот.
Вот еще несколько советов, которые помогут вам в развитии вашего будущего ребенка:
Будьте физически активны – это улучшает кровоснабжение плода.
Обеспечьте свой организм достаточным количеством витамина D, который делает крепкими кости и сильным сердце ребенка.
Поглаживайте свой живот, тем самым вы успокаиваете малыша. Он даже может различать папины и мамины прикосновения.
Музицируют – дети любят музыку, потому что она стимулирует выработку гормонов счастья, к примеру, серотонина.
Пойте детские песенки. С их помощью можно будет в последствие успокаивать ребенка.
Читайте и разговаривайте с малышом.
Все это укрепляет вашу связь с ребенком, его нервную систему, делает маловероятным развитие у него аутизма, способствует умственному развитию. Поэтому воспитание ребенка следует начинать как можно раньше.